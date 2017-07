Le beau temps va revenir, si si. Voici quelques bonnes adresses sympas où profiter d'un bon repas dans un cadre ou une ambiance estivale.

Voici nos meilleures adresses, testées et approuvées par la chroniqueuse gastronomique Joëlle Rochette , où profiter d’un repas démocratique ou d’un dîner gastronomique ainsi que d'une d'une douce nuit sur place.

































Mon Bistrot d’Eté

© Morgane Ball



Honneur au toujours très humble chef qu’est Christophe Hardiquest (deux étoiles pour son restaurant initial Bon-Bon) avec l’ouverture, ce 4 juillet, de « Mon Bistrot d’Eté ». A deux pas des Etangs d’Ixelles, c’est l’ancien restaurant « Marie », qui prêtera son cadre néo-rustique, typique et inchangé (avec ses audacieuses photos féminines aux cimaises) à cette nouvelle table éphémère (jusqu’au 2 septembre). Un bistrot d’été que Christophe Hardiquest a voulu totalement dédié à notre vraie cuisine bruxelloise avec ses plats typiques d’hier qu’il réinterprète à sa singulière mode d’aujourd’hui. A tarifs modiques (35 €/menu-plat dès 17 €), à nous les petits gris, les croquettes de moules, les grondins, maquereau et mulets, les œufs frits ou les croustillantes peaux de poulet réinventés façon Christophe Hardiquest pour du tout tout bon durant tout l’été !

--> 40, Rue de Witte, - 1050 Bruxelles. T +32(0)2 644 30 31 – www.bonbon.restaurant/





Chez Wawa

© Chez Wawa



Petite adresse de style CafornianFood et d’inspiration mexicaine actuelle, Chez Wawa a fait son succès en quelques mois seulement en proposant des burritos et tacos à composer soi-même à partir d’un buffet-comptoir de légumes et fruits provenant de fermes belges. On y sélectionne tout ce que l’on a envie de manger de frais et de coloré pour de délicieuses associations légères et goûteuses. Eaux parfumées, laits végétaux et thés maison, ambiance des plus décontractées et en cerise sur le gâteau, un cadre et des prix tout doux en adéquation. Un vrai coup de cœur pour petite ou grande faim estivale.

--> Rue Américaine, 91 – 1050 Bruxelles – T +32 (0)2 534 63 30 – www.chezwawa.com





Odette en Ville

© Morgane Ball



Après de longs mois de fermeture, Odette revient à la Une de l’actualité Bruxelloise. Et c’est tant mieux car cette belle maison de maître des années 20, elle aussi voisine du Châtelain, n’a rien perdu de son magnifique décor ; du salon au restaurant en passant par un bar où œuvre, notamment, une dynamique barmaid au mieux de son imagination créative. Originaux cocktails apéritifs, cuisine rafraîchissante et actuelle de type brasserie chic signée par Vladimir Litvine et ambiance élégante et raffinée pour une très jolie adresse, à nouveau, parfaitement recommandable. L’un de nos « best of » depuis sa réouverture de mai dernier.

--> Rue du Châtelain, 25 - 1050 Bruxelles. T +32 (0)2 640 26 26 – www.odetteenville.be





Rouge Tomate

© Rouge Tomate



En ouvrant sa superbe terrasse estivale, le 18 mai dernier, Rouge Tomate a aussi inauguré ses singuliers barbecues-buffets et son grand jardin d’été. Superbe maison, elle aussi ixelloise, délicieuse cuisine saine et équilibrée menée de main de maître par l’excellent chef américain, Alex Joseph et bar au jardin feront assurément les plus belles soirées de l’été. L’une des rares enseignes bruxelloises à proposer un barbecue extérieur ainsi que son Bar Alice qui, du 1er étage descendra au jardin tous les soirs de beaux temps jusqu’à 23 h. Une jolie destination qui fera patienter jusqu’aux vacances les moins pressés de quitter l’agitation urbaine.

--> Avenue Louise, 190 - 1050 Bruxelles. T +32(0)2 – 647 70 44 – www.rougetomate.be





The Red's, sports Bar & Grill

© The Red



A Tubize (Brabant Wallon), l’original Martin’s Hôtel – Martin’s Red est dédié au foot et plus particulièrement à nos fameux Diables Rouges. Chambres, bar et restaurants y sont tout autant voués au sport avec, pour le restaurant, de grands écrans diffusant les événements sportifs internationaux mais aussi une vue exclusive sur ... le terrain d’entraînement des Diables Rouges ! Rien de moins ! Un restaurant où l’on découvre aussi et surtout (raison de sa présence ici) une vraie bonne cuisine avec tableaux de suggestions du jour et délicieux plats élaborés par le chef professionnel, Stéfan Pivato. A conseiller aux familles dotées de petits ou grands fans de foot et à découvrir pour quantité de grillades, salades de saison, une mousse de truite fumée maison, un délicieux tartare de bœuf minute ou un burger de bœuf Holstein et ses frites fraîches ; le tout à prix (et ambiance) d’amis, comme il se doit !

--> Rue de Bruxelles, 484 – 1480 Tubize – T +32 (0)2 634 11 11 – www.martinshotels.com - mred@martinshotels.com





La Table de Manon

© La Table de Manon



A Durbuy, cette petite maison méconnue cache, depuis peu, non seulement une table gentiment gastronomique à prix accessibles mais aussi une jeune femme cheffe particulièrement douée. Rôdée dans le Finistère au très bel Hotel-restaurant La Butte, Manon concocte une réjouissante et délicate cuisine personnalisée. Son compagnon, David, lui aussi rôdé à La Butte, se montre très averti en matière de cave à vin. Autant d’atouts à apprécier à l’intérieur dans un cadre simple et accueillant ou, plus séduisants encore, en ce moment, sur la terrasse d’un adorable jardin niché à l’arrière de la maison. Une adresse « coup de cœur » à conseiller très chaleureusement à tous ceux qui, en escapade en Ardenne, voudront faire une nouvelle découverte de table au féminin.

--> Rue du Comte Théodule d’Ursel, 35 – 6940 Durbuy – T +32 (0)86 21 10 26





Olivier 4

En 2016, Olivier Bruckner, décrochait le Delta d’Or pour son enseigne (précédemment Beau Rivage) qu’il installa judicieusement en bord de Meuse à quelques encablures de la Capitale de la Wallonie. La jolie cuisine contemporaine de ce dynamique chef – qui, depuis a aussi repris le restaurant du Casino de Namur (Bistro Olivier) et le Monm à Annevoie – y est créative, rafraîchissante et esthétique. On y vient et on y reviendra assurément cet été, pour passer un moment de détente très agréable avec, grâce à la proximité de la Meuse, l’impression d’être toujours en vacances.

--> Rue du Rivage, 8 – 5100 Dave – T +32 (0)81 22 62 66 – www.olivier4.be





Brasserie du Moulin aux Jardins de la Molignée

Grande brasserie qui pourrait être uniquement touristique – vu sa localisation proche de l’Abbaye de Maredsous - si elle n’était déjà connue – et très fréquentée - de tous les habitants de la région. C’est ici que nous venons régulièrement en famille pour une généreuse fondue (à volonté) ou pour les plats typiques de brasserie servis tous les jours de la semaine. Vaste terrasse au bord d’un étang où batifolent grenouilles et poissons. A conseiller pour toute halte sympa dans la jolie Vallée de la Molignée.

--> Route de la Molignée, 10b – 5637 Anhée – T +32 (0)82 22 28 86 - www.jardins-molignee.be





Alfons Burger

© Alfons Burger



Dernier-né de Roland Debuyst, c’est à Zaventem que vient de s’installé le restaurant Alfons et ses originaux burgers. Cadre sympa et sans chichi mais créé par une architecte d’intérieur habituée aux restaurants tendance (I Cook, les Bols de San, ...) et burgers qualitatifs (pain de la Fleur du Pain), salades ou spare ribs à prix attrayants. Au cœur de Zaventem, une bonne et sympathique adresse pour patienter en attendant le prochain vol de départ en vacances ou celui qui amènera des amis en visite cet été à Bruxelles.

--> Parklaan, 15 – 1930 Zaventem – T +32 (0)2 828 50 30 – www.alfonsburger.be