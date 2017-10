Food On sait que la rentrée est la période des ouvertures de nouveaux restaurants. Mais saviez-vous que l’automne est également riche en événements culinaires ? Sélection.





Des restos à petits prix

Depuis son rachat par TripAdvisor en 2014, The Fork (anciennement La Fourchette) a pris son envol. Avec 40 000 tables affiliées à travers le monde, il s’agit désormais de la première plate-forme de réservation en ligne de restaurants en Europe. Cet automne, The Fork Belgique propose son 6e Festival bisannuel de la gastronomie, qui se déroulera du 20 octobre au 5 novembre à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Pas moins de 180 restaurants proposeront à cette occasion des menus spéciaux à petits prix ou des réductions (jusqu’à 50 %) sur leurs menus. Parmi les participants, on retrouve comme toujours quelques belles maisons étoilées comme le "Sea Grill", "La truffe noire" ou "La Villa Lorraine" à Bruxelles, "Pouic Pouic" à Chapelle-lez-Herlaimont ou "Alain Bianchin" à Overijse. L’année dernière, durant les deux semaines de festivals, 80 restos avaient participé et reçu pas moins de 40 000 personnes !

Du 20/10 au 5/11 dans 180 restaurants. Infos & réserv. : www.thefork.be .

© The Fork







Bon anniversaire, Benoît Nihant !

Il y a dix ans, un nouveau nom faisait son apparition dans le petit monde de la haute chocolaterie belge, celui de Benoît Nihant, qui ouvrait sa première boutique à Embourg pour écouler ses délicates pralines. Trois ans plus tard, le Liégeois faisait le pari de se lancer dans la production de son propre chocolat, devenant ainsi l’un des trop rares chocolatiers bean to bar artisanaux en Belgique. Les 14 et 15 octobre, Anne et Benoît Nihant (notre photo) convient les gourmands à venir célébrer cet anniversaire dans leur bel atelier d’Awans (quel contraste avec les débuts dans le garage d’Embourg !) Au menu de ce week-end chocolaté, des visites de l’atelier, une rencontre avec Pedro Caetano, planteur de cacao brésilien, de la musique cubaine live et, bien sûr, des dégustations de chocolats, de palets et de cocktails cacaotés !

Samedi 14/10 de 11 h à 19 h, dimanche 15/10 de 11 h à 18 h. 6 rue de l’Estampage, 4340 Awans. Entrée : 8 € (4 € pour les enfants), déductibles sous forme de bon d’achat à la boutique. Infos : http://bit.ly/10ansNihant





Tequila, mezcal & co.

En juin dernier, George Clooney a revendu sa marque de tequila Casamigos (fondée il y a 4 ans) au géant de l’alcool Diageo pour… 1 milliard de dollars ! Preuve que la tequila est bien le spiritueux le plus en vue du moment. De 1995 à 2016, la production est ainsi passée de 104 à 273,2 millions de litres (dont 200 millions exportés, principalement vers les Etats-Unis). Pour découvrir ce trésor mexicain, direction Gand, pour la première édition belge de la "Tequila & Mezcal Fest". Organisé par le distributeur Agave Selection, ce festival se tiendra les 14 et 15 octobre à l’Eskimofabriek, ancienne usine textile du XIXe siècle reconvertie en haut lieu festif et culturel. On s’initiera ici à la tequila AOP - l’appellation protège la tequila produite à Tequila, petite municipalité de l’Etat de Jalisco, dont le paysage de plantations et de distilleries a été classé au patrimoine mondial par l’Unesco en 2016 - mais aussi aux autres dérivés de l’agave : mezcal, sotol, raicilla… Tout en dégustant des spécialités mexicaines. Avant, le samedi soir, d’aller faire la fête du côté du très rock’n’roll "Uncle Babe’s", entre burgers et cocktails.

Samedi 14/10 de 11 h à 20 h (Fête VIP dès 21h) et dimanche 15/10 de 11 h 19 h à l’Eskimofabriek. Wiedauwkaai 23, 9000 Gand. Entrée: 15 € en prévente (20 € sur

place); 25 € (30 €) avec la fête VIP. Infos : www.tequilamezcalfest.be .

© D.R.







Retour aux sources pour Culinaria

Chaque année ou presque , on annonce la mort de Culinaria, concept imaginé en 2009 au parc du Cinquantenaire, avant de déménager à Tour & Taxis. Et chaque année, il renaît de ses cendres. Depuis 2016, c’est à Anderlecht, à la Digue du Canal, que la plus grande réunion de chefs du pays est organisée. Placé cette année sous le patronage d’une grande marque d’eau pétillante italienne, Culinaria a repensé sa formule et revu ses prix à la baisse. Exit donc le marché des "petits" chefs et les dîners (g)astronomiques des "grands". On en revient à la formule originelle des "passeports" (trois par soir ; 70 € en prévente ; 90 € avec les vins), qui permettent de déguster quatre plats et un dessert de chefs (mais aussi un apéro, une assiette de fromages suisses…). Petite nouveauté cette année, le dimanche, les chefs proposeront un brunch (45 €, 15 € pour les enfants). Du 18 au 22 octobre, ce sont pas moins de 30 chefs qui cuisineront en "live", dont une ribambelle d’étoilés mais aussi les finalistes belges du concours San Pellegrino Young Chef 2018. L’excellent Thomas Troupin, de "La Menuiserie"* à Waimes préparera par exemple une appétissante "pita" de poitrine de marcassin confite de chez Markus à Bütgenbach, avec une sauce barbecue et des légumes du jardin fermentés. Yves Mattagne quittera son "Sea Grill"** pour présenter sa noix de Saint-Jacques accompagnée d’un gyoza de cèpes et foie gras, d’Emmentaler AOP et d’un jus au vin jaune et bacon. Son collègue du "Chalet de la forêt"** Pascal Devalkeneer travaillera, lui, l’anguille fumée avec du petit épeautre, du citron et du genévrier. Tandis que Michael Vrijmoed (du "Vrijmoed"H à Gand) proposera un dessert autour d’un chocolat Sao Tomé 70 %, du fenouil et de l’estragon.

Le 18/10 de 19 h à minuit (avant-première), 19/10 de 18h30 à 1h, 20/10 et 21/10 de 18h30 à 2h, 22/10 de 11h30 à 16h30. 8 Digue du Canal, 1070 Anderlecht. Infos: www.culinaria.brussels .

© culinaria







Quatre mains Flandre-Wallonie

Les dîners à quatre mains ont toujours la cote chez les chefs, qui trouvent là une belle manière de faire découvrir à leurs clients le travail de leurs collègues. Sympathique chef étoilé du "Coq aux champs", Christophe Pauly reçoit ainsi cette année dans son beau Condroz liégeois trois de ses complices étoilés : deux Flamands et un Bruxellois. Dimitry Lysens ("Magis"* à Tongres) avait lancé les festivités le 5 juillet dernier. Il est suivi, ce 16 octobre, par le génial Filip Claeys, du "Jonkman"**, autour d’un dîner "Mer & Champs". Le chef brugeois milite en effet activement, au sein de son collectif North Sea Chef, pour la promotion des poissons locaux et oubliés. Tandis que, le 26 novembre, il sera difficile de résister à la cuisine française classique de Karen Torosyan, de la "Bozar Brasserie"* bruxelloise… Mais Christophe Pauly ne s’arrête pas là. En 2018, après l’aller, il fera le retour, en s’invitant dans les cuisines de ses trois collègues…

Lundi 16/10 et dimanche 26/11 à 20h. 71 rue du Montys 4557 Soheit-Tinlot. Menu : 115 € avec une coupe de champagne (165€ avec vins, eau, café…). Infos & réserv. : 085.51.20.14 ou www.lecoqauxchamps.be





Du gibier au château

Plus jeune étoilé de Belgique du temps du "Va doux vent" à Uccle, Stefan Jacobs ouvrira l’année prochaine son propre restaurant, "Hors Champs" à Ernage. En attendant, histoire de ne pas perdre la main, le jeune chef multiplie les tables éphémères. Cet été, on avait adoré son passage chez "Autrement Dit Vins", excellent caviste namurois spécialisé dans les côtes-du-rhône. Installé dans le parking transformé en guinguette, il envoyait, en mode barbecue, des assiettes de haut vol. Il remet le couvert cet hiver autour d’un menu chasse ! Après avoir investi la brasserie Bertinchamps à Gembloux en 2016, il pose cette fois ses couteaux chez des vignerons, Vanessa et Andy Wyckmans, au Château de Bioul. L’idée est de recréer l’ambiance des dîners du début du XIXe siècle pour déguster les vins du cru (mais pas que), associés à des assiettes contemporaines qui sublimeront les produits locaux et de saison.

Dès le 12/10 les jeudi, vendredi et samedi soir, et le dimanche midi au Château de Bioul. 1 place Vaxelaire 5537 Bioul. Menu 6 serv.: 150 € (tout compris). Infos & réserv. : 0494.42.77.95 ou www.autrementbystefanjacobs.com