En matière d’alimentation, les modes vont et viennent. Elles entretiennent une grande confusion quand on cherche à savoir quoi manger et quoi éviter. Karin Michels, épidémiologiste de la nutrition, professeur et chef du département d’épidémiologie de la Fielding School of Public Health de l’université de Californie à Los Angeles, nous donne son point de vue sur les dernières tendances en matière de régime : doit-on opter pour le régime paléo, réduire les féculents, manger plus gras, boire du café ?

Féculents, régime, alimentation à l'ancienne ou encore café : apprenez à démêler le vrai du faux dans cet article sur notre site Gourmandiz.