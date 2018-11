On entre dans la semaine de la frite surréaliste : depuis ce lundi 26 novembre et durant une semaine, ce sera la "Week van de Friet" tandis que la "Semaine de la Frite" en Wallonie aura lieu à partir du 3 décembre. On vous explique ce décalage qui finalement... place deux semaines sous le signe de la frite !





Cette année, la manifestation est organisée en premier en Flandre alors qu'en Wallonie, cet événement n’aura lieu qu’à partir du 3 décembre, soit avec une semaine de décalage sur le nord du pays. La raison? Un problème d’agenda en interne au sein de l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W). La « semaine du steak frites », qui a eu lieu du 3 au 11 novembre derniers et qui faisait la promotion de la viande de boeuf belge, avait pourtant connu une version nationale.

L'Apaq-W insiste : pas question de se désolidariser de la Flandre, on est bien face à "un souci d’agenda en interne", expliquait-on vendredi dernier.

L’événement, qui en sera à sa 8e édition, sera présenté jeudi à Wavre et aura donc lieu du 3 au 9 décembre. L’objectif sera de mettre sous le feu des projecteurs tous les établissements répondant aux critères d’une « Friterie de chez nous ». En Flandre, la "Week van de Friet" a lieu à partir d'aujourd'hui 26 novembre pour la 19e fois. Elle aura pour thème central le « caractère social » de la culture du fritkot en Belgique.





Pour notre part, on partage notre carnet d'adresses bruxellois, qui n'est pas en reste côté fritkot et bonnes frites en général. Voici notre top 14 des restaurants et fritkots où l'on a vraiment mangé des frites au top.





Chez Jef

Ce fritkot de la place Peter Benoît à Neder-over-Hembeek peut s'enorgueillir d'avoir concocté les meilleures frites de Bruxelles 2016 et 2017 ! Il a été désigné vainqueur du Fritomètre de l'année 2017, fruit d'un "sondage" qui demandait aux Bruxelloises et Bruxellois de voter pour leur friterie préférée parmi 15 présélectionnées. Chez Jef arrivait largement premier avec 41 % des votes ! 2e : Frit'Flagey (22%) et 3e, la friterie Le Tram, place Payfa à Watermael-Boitsfort (12%) que nous n'avons cependant jamais testé.





Friture René

L'esprit de la friture est évidemment présente chez René: dans le centre, c'est l'endroit populaire par excellence pour manger, dans la bonne humeur, de très bons petits plats traditionnels accompagnés de leurs topissimes frites.

17 place de la résistance, 1070 Bruxelles. 02/523.28.76





Frit Flagey

L'inconvénient, c'est que c'est trop bon, alors les files se font longues ! Mais franchement, les frites croustillantes de ce mythique fritkot valent bien d'attendre un peu. Que les petits estomacs n'hésitent pas à se contenter du paquet small déjà bien chargé. Le top c'est d'y passer le week-end, après le marché de la place Flagey. Entre les grands bancs de la place, les marches de l'église ou encore le long des étangs d'Ixelles, les endroits ne manquent pas pour déguster votre cornet.

Place Eugène Flagey, 1050 Ixelles.





Tissens

A deux pas de la Forêt de Soignes, à ne pas rater pour tous les amateurs de côtes à l'os et d'anguilles. Les frites y sont extraordinaires, elles ont un vrai goût de graisse de bœuf. Le cadre est authentique et nous ramène 20 ans en arrière. Certains le trouveront peut-être un peu vieillot mais l'accueil est tellement agréable et les spécialités tellement délicieuses que tout est pardonné.

Groenendaalsesteenweg 105, 1560 Hoeilaart. 02/657.04.09





Friterie Antoine

Après avoir subi une vague de désamour, on peut dire que Chez Antoine s'est racheté une conduite et les frites y croquent à nouveau gaiement, la preuve en est la longueur des files. Et c'est toujours tellement agréable de se manger un paquet de frite attablé à un des cafés alentour qui sont "Frites Antoine Friendly" qu'on ne résiste plus à honorer la journée de la frite place Jourdan.





Friterie chez Clementine

L'avantage de chez « Clem », c'est que c'est ouvert tous les jours jusque 1h du matin et jusque 6h le vendredi et samedi. Et rien ne vaut une bonne petite frite sauce andalouse en rentrant de soirée. Le récent lifting de la baraque vaut le détour et le service y est toujours aussi agréable

Place St-job 1, 1180 Uccle





L'Amour Fou

Elles sont faites maison et en accompagnement des burgers aux aussi home-made, elles valent le déplacement, entre autres plats roboratifs.

185 Chaussée d'Ixelles, 1050 Ixelles (place Fernand Cocq)





Friterie de la Barrière

Elle est un spot de noctambules tout autant qu'un rendez-vous en journée : les frites de la Barrière de Saint-Gilles sont traditionnelles, bien grosses et grasses et donc croustillantes et moelleuses en même temps, comme on les aime... Elles procurent un plaisir incroyable quand on a bien faim... à toute heure, surtout que cette friterie est ouverte toute la nuit (jusque 5.30 et même jusque 7h le vendredi et samedi !)

Avenue du Parc, 1060 Saint-Gilles





Le Selecto

Ce resto du vieux quartier de Bruxelles nous offre une ambiance de brasserie conviviale. Dans un brouhaha chaleureux, on vient goûter avec plaisir une cuisine bistronomique et de qualité (la sardine à l'huile dans sa boîte, par exemple, miam). Et puis, on n'hésite pas à accompagner n'importe quoi de leurs frites home made. Un vrai bon plan bonne humeur.

Rue de Flandre 95-97, 1000 Bruxelles. 02/511.40.95





Friterie du Bourdon

Double cuisson dans de la graisse animale, pas trop grosse et pas trop fine, croustillante à l'extérieur et cœur moelleux de pomme de terre : la frite parfaite, c'est le Bourdon qui l'a faite ! Et depuis des années, ce fritkot excentré reçoit bien des suffrages.

Chaussée d'Alsemberg 1155, 1180 Uccle. 02/332.04.48





Chez Marcel

Envie de changer des frites de pommes de terre ? Marcel vous concocte des frites à la patate douce : épaisses, croustillantes au-dessus et tendres à l'intérieur, elles ressemblent à leurs cousines comme deux gouttes d'eau. Sauf qu'elles sont un tantinet plus sucrées et la sensation est dès lors différente. Les burgers y sont uassi à recommander.

Rue Américaine 87, 1050 Bruxelles - 02 534 34 34





Le Variétés

Ambiance années 50, on y mange super bien et le personnel est top. La lumière tamisée est agréable le soir. Leur spécialité est le tartare de bœuf au couteau, trop parfait avec les frites qui y sont excellentes!

Rue Sainte-Croix 4, 1050 Ixelles. 02/647.04.36





Belga Queen

Installé dans une ancienne banque, le Belga Queen est réputé pour sa cuisine « Made in Belgium ». Le cadre reste toujours impressionnant et c'est toujours un bonheur d'y aller. Les croquettes de crevettes sont à tomber mais n'oublions pas leurs frites maison! Elles sont épaisses, croustillantes et présentées dans un petit cornet de porcelaine, clin d'œil au cornet de papier qui invite à manger avec les doigts, même dans ce cadre hype !

Rue du fossé aux loups 32, 1000 Bruxelles. 02/217.21.87





Friterie Charles

Elle est un peu moins connue que les autres peut-être, installée tranquillement sur la nouvellement rénovée place Dumon à Stockel. Mais elle vaut le détour ! c'est un spot familial de ce quartier de Woluwe-Saint-Pierre mais aussi un rendez-vous pour les aficionados des frites allumettes que cette friterie propose. Ce qui vous change de la bonne grosse frite à la belge, c'est vrai. Mais va pour le dépaysement...

Place Dumon, 1150 Bruxelles.