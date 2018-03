*.









La villa Lorraine

C'est un restaurant et pas une fromagerie mais l'offre de ces 25 fromages bien pensés est irrésistible. Avant le dessert, le chef Gary Kirchens propose une belle sélection de fromages sortie de la production de Julien Hazard, fromager connu pour exercer la pratique de l'affinage (Rue Vanderkindere 137 - 1180 Bruxelles. Page Facebook). Six familles dont chaque fromage apporte sa particularité de saveurs, de texture et d'affinage : vous pourrez dégiuster de la tome de Savoie, du Clacbitou, du vieux gouda de Hollande 24 mois d'affinage par exemple, de l'époisse, du Herve bien sûr...

Du miel d’acacia, du véritable sirop de Liège, du pain aux raisins, des noisettes et des graines de courge accompagnent le plaisir de la dégustation de chaque fromage. A tester lors d'un lunch, pourquoi pas ?

Avenue du Vivier d'Oie 75, 1000 Bruxelles. www.villalorraine.be





Catherine

Toujours là depuis 1951, cet établissement revendique le fait d’être une fromagerie « à l’ancienne », avec tous ses côtés positifs : accueil, qualité des produits, qu’ils soient belges, français, suisses, italiens… Le bon fromage a un prix, mais là, c’est clairement la qualité que l’on paye, et pas la réputation, qui n’est pourtant pas galvaudée !

Rue du Midi 23, 1000 Bruxelles, +32 2 512 75 64





Le Caprice des Lieux

Dans une petite rue tranquille de Woluwe-Sant-Lambert donnant sur l'avenue Georges Henri, il y a depuis des lustres cette fromagerie qui clame son amour du fromage d'une manière très authentique : les patrons sélectionnent le meilleur des fromages et préparent des plateaux de fromage à emporter à partir de 10€ par personne pour 200g de fromage et une foule de morceaux différents à déguster. Le service est nickel, on en redemande !

Rue du Bois de Linthout 3 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert (ouvert à partir du mercredi)





La Fruitière

L’idée qui fait des heureux parmi les amateurs de frometon. Il manquait bien évidemment un bar à fromage (sans "s" s’il vous plaît !) dans la capitale. C’est chose faite grâce à un duo de passionnés de la croûte : Véronique Socié et son fils Léo. Deux espaces sous un même toit : l’un où l’on se procure ses fromages favoris pour les emporter chez soi, l’autre (le bar) où l’on se pose autour d’un verre dans une main et son fromage dans l’autre. A tester aussi, la surprenante association fromage et thé... La patronne est française.

99 rue Marché au Charbon, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 503 33 52





Le Comptoir du Samson

D'accord c'est pris d'assaut le samedi et le dimanche de 11h à 14h30 mais on arrive encore à trouver de la place au comptoir du Samson. Là, on y choisit des fromages déjà choisis par Lara et Hélène qui ont repris la passion de leur tonton Vincent Verleyen pour ouvrir ce fromager où l'on peut manger sur place toutes les productions de ce fameux oncle installé dans le Condroz Namurois. Pour accompagner, une sélection de charcuteries et de fromages internationaux, pas d'ostracisem ici !

Chaussée d'Ixelles, 359 à 1050 Ixelles. On peut aussi acheter son fromage du place et l'emporter.

Le Goût

Et quel goût ! On vous a déjà parlé de leur baguette, puisque cette boutique est un Fromager-Boulanger. Vous trouverez également plein d’autres bons produits que du fromage et du pain (dont une formule Brunch à emporter), et ils auront de quoi confectionner une bonne raclette, ou une fondue même si l’envie vous prend au saut du lit le dimanche : c’est ouvert jusqu’à 13h !

Avenue des Azalées 40, 1030 Schaerbeek, +32 2 248 09 91





L’Alpage

Une fromagerie restée dans son jus et c’est tant mieux. On se retrouve projeté dans un lieu hors du temps où on se laisse emporter par les conseils de Carla et ses histoires passionnantes sur chacun des fromages qu’elle propose. On repart avec un bloc de raclette valaisanne sous le bras.

88 place Eugène Plasky, 1030 Schaerbeek Tél : +32 2 736 21 12



La crèmerie de Linkebeek

Ne vous fiez pas à son nom, puisqu’elle se situe dans le quartier Dansaert. Au milieu de la branchitude environnante, cet établissement contraste puisqu’il est plus que centenaire. Ici, on propose des produits traditionnels et artisanaux, beaucoup de fromages belges de petits producteurs, mais vous y trouverez aussi leurs amis suisses ou français pour votre raclette ou votre fondue !

Rue du Vieux Marché aux Grains 4, 1000 Bruxelles, +32 2 512 35 10





Rob The Gourmet's Market

Spécialisé dans les produits de qualité, l'enseigne affiche une proposition fromagère locale et internationale qui va faire battre le palpitant des amateurs de produits laitiers ! Plus de 400 fromages sont proposés à la découpe ou en libre-service et bien sûr, la sélection évolue au fil des saisons

Boulevard de la Woluwe, 28 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre https://www.rob-brussels.be/





La Chaumine

Voici une très bonne fromagerie qui a pignon sur l'avenue Houba de Strooper depuis plus de 25 ans. On y trouve toutes sortes de fromages et des delicatessen comme des biscuits artisananux, du vin pour accompagner le fromage bien sûr, bref, tout ce que l'on ne trouve pas dans un supermarché lambda. Katrien De Smet accueille et conseille avec beaucoup de plaisir ses clients attirés par le choix de la patronne ! Une adresse à noter en noir sur le carnet blanc de vos envies gourmandes !

Avenue Houba de Strooper 54 - 1020 Laeken. http://fromagerielachaumine.be/fr









* Avec l'aide de French-Connect , la plate-forme franco-belge dénicheuse de belles adresses entre Paris et Bruxelles pour les curieux, les amateurs de bonne humeur, les bons vivants et pour la famille et de Joëlle Rochette, notre chroniqueuse gastronomique dont on retrouve les bonnes adresses sur le blog www.joellerochette.com et le lifestyle de lalibre.be