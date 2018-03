Place de la Liberté, dans le quartier peu connu de Notre-Dame-aux-Neiges, à deux pas du Cirque royal, du parc Royal et de la colonne de la Liberté (et des transports en commun), il existe une place tranquille et pleine d'arbres, sur laquelle veille la statue fière de Charles Rogier. Cela vous a un petit air de Paris ou d'un Bruxelles un peu désuet.

C'est là que depuis plus de 6 mois, a ouvert le Caberdouche. Un nom bien de chez nous qui rappelle les petits bars mal famés des quartiers populaires et ensuite l'ensemble des petits caboulots bruxellois, où l'on pouvait venir boire une pinte ou un café vite fait avant d'aller travailler ou de retourner chez soi. La mission première n'a pas changé et le Caberdouche lancé par quatre amis amoureux de leur ville se veut accueillant pour tous. Et cela se sent.





Une ambiance décontractée, un espace qui a du cachet

© Caberdouche



Ce qu'on aime aussi, c'est le soin apporté à tout, on sent derrière l'enthousiasme et la passion des patrons : sur la carte (vaste), le vin est bon avec une sélection de vins naturels. Côté bière, il y a de la pils mais également tout une série de bières artisanales des micro-brasseries bruxelloises. Et si vous adorez ce que vous dégustez, vous pourrez aussi l'acheter : un petit shop rassemble une sélection des best-of de la carte.

Là, on vous voit déjà un peu dubitatif/ve, vous disant que c'est trop bien léché pour faire vrai... Et vous auriez tort ! Car c'est bien là le gros « plus » du Caberdouche : il aime trop Bruxelles, sa variété, sa mixité et son histoire de zinneke pour se la jouer "hype" : la déco de briques est simple, le comptoir est immense mais on ne peut plus zinc du café du coin et on y croise un public vraiment varié.

Résultat, on passe le porche et on s'y sent immédiatement à l'aise, il y a de la place puisque c'est grand et on attend avec impatience les beaux jours pour tester la vaste terrasse sous les arbres de cette place de la Liberté, qui n'est pas (encore) le coin de sortie le plus connu de Bruxelles... mais qui pourrait bien le devenir, tremblez Bar du Matin ou Belga !

Et last but not least, il y a un photomatique, comme à Berlin, pour se souvenir à jamais des meilleures soirées...





Bonne petite bouffe et concerts

© Caberdouche



Deux plats du jour, l'un aux saveurs bruxelloises, l'autre influencé par la cuisine du monde sont à tester en semaine. Le week-end, c'est évidemment brunch. Mais cela ne s'arrête pas là puisque l'on peut aussi composer ses assiettes ambiance tapas, plus ou moins roboratives, selon l'appétit.

Côté ambiance, des concerts acoustiques sont donc proposés, la programmation est à découvrir ici, pour un apéro en musique puisqu'ils ont lieu de 18h30 à 20h15. A quand les concerts à 21h qui feront à nouveau bouger la ville ?

Et l'espace aidant, le Caberdouche propose aussi des soirées jeux de société (animés par des spécialistes de la librairie Filigranes) et devrait également développer des dégustations et ateliers autour des vins et de bière.

En fait... voici notre nouveau stamcafé : il faut juste s'habituer au quartier : ni en centre-ville, ni en haut de la ville. Dépaysant en même temps !

>> Caberdouche Café, place de la Liberté - 1000 Bruxelles. www.caberdouche.com