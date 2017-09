Après seulement huit mois d’existence, Tripick, la bière "Made in Ardennes" , s’impose sur le marché international en remportant le World Beer Award 2017 dans les catégories lager (bières blondes à haute fermentation) et strong (bières à triple fermentation).

Les arômes de Tripick, ses trois sortes de houblon ainsi que son goût frais, se sont imposés dans le paysage brassicole en un temps éclair.

Les World Beer Awards constituent le concours brassicole international le plus grand et le plus prestigieux au monde. Tripick s’est démarquée au fur et à mesure des étapes éliminatoires à travers quatre pays et parmi plus de 1900 autres bières candidates. "Nous sommes réellement émerveillés d’avoir remporté de si beaux prix pour la Tripick blonde et la Tripick triple. Non seulement les bières sont très jeunes, et la compétition féroce, mais c’est aussi un honneur pour une petite brasserie telle que la nôtre, de se retrouver mentionnée auprès des grands noms du monde brassicole. Au-delà de cette consécration, ce qui me touche plus particulièrement, c’est la reconnaissance du grand public et des professionnels. Tripick est devenue une bière incontournable à déguster entre amis. C’est cela qui nous a décidés à nous lancer dans l’aventure World Beer Award… avec un succès qui a dépassé nos espoirs !", confie Fréderic Ambroise, Sales Manager de Tripick.

Grâce à cette récompense, Tripick entend bien profiter de sa nouvelle renommée pour élargir son réseau de distribution. Actuellement disponible dans les bars et caves de la région de Liège, Namur et Verviers et Mons ainsi qu’au Casino de Spa et au Grand Casino de Namur, Tripick espère proposer très prochainement sa bière dans les grandes surfaces afin de ravir les papilles de chacun !

Mais Tripick ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque la bière participe également à d’autres concours, notamment au Brussels Beer Challenge en octobre cette année.

À plus long terme, Tripick pense déjà à une petite sœur. Elle envisage en effet d’élargir sa gamme… pour le plus grand bonheur des amateurs de bières !

© D.R.