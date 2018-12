Cette année c'est la Maison Antoine qui décroche le titre convoité de meilleure friterie belge à Bruxelles.





Chaque année, BX1 et Vivacité Bruxelles organisent le "Fritomètre". Cette enquête a demandé aux Bruxellois quelle était leur friterie préférée. Et quelque 30 000 d'entre eux ont participé.

Elle s'est déroulée du 30 novembre au 13 décembre et les résultats sont sans appel : 41 % des électeurs ont voté en faveur de la Maison Antoine. En 2016 et en 2017, c'est le fritkot Chez Jef, qui avait été désigné champion. Cette année, ce fritkot de la place Peter Benoit à Neder-over-Hembeek n'a obtenu que 29 % des votes. Frit' Flagey, qui est un lieu également très populaire et a pignon sur rue s'est classé 3e avec 13% des voix. Le top 5 affiche également la Friterie du Miroir, place Reine Astrid à Jette (5%) et « Chez Les Big Moustaches » à Schaerbeek (4%). L'ensemble des résultats est ICI.

La Maison Antoine a récupéré le titre, puisqu'elle l'a remporté en 2014 (Frit' Flagey l'a remporté en 2015).

Un score fameux qui peut s'expliquer par la récente rénovation dont a fait l'objet le fritkot de la place Jourdan qui propose désormais 3 points de vente. Et avec les travaux de la place qui va rendre l'endroit encore plus agréable, il est à gager que Maison Antoine va encore gagner en popularité, surtout que... ses frites sont bonnes (elles tiennent bien le fameux croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur) et que l'on peut les manger dans les bars des environs.

© Belga Lors de l'inauguration de la nouvelle Maison Antoine en décembre 2017.