C’est une grande nouveauté que lance ce samedi le groupe IPM (La Dernière Heure, La Libre Belgique, Paris Match). Gourmandiz.be est un site consacré entièrement à la cuisine, avec des centaines de recettes, toute l’actualité liée à la nourriture, aux boissons, aux restos, aux grands chefs et bien d’autres choses encore.

"C’est une offre inédite et complète", explique Denis Pierrard, directeur général du groupe IPM. "Nous voulons offrir une plateforme où les amoureux de la cuisine peuvent retrouver toute l’information qui les intéresse, mais aussi et surtout des centaines de recettes. Nos journalistes feront écho des nouvelles tendances liées au monde de la cuisine et de la cave, ils livreront leurs impressions sur de nombreux restos tendance et iront à la rencontre des grands chefs pour connaître leurs secrets et petites histoires."

Une offre 100 % gratuite et de haute qualité, à laquelle seront associés les membres de la communauté Gourmandiz. "Nous voulons leur proposer d’être des consom’acteurs. C’est pourquoi, ils pourront interagir et commenter les recettes, les améliorer à leur sauce, les noter. Ils feront aussi partie d’une communauté à laquelle nous réservons de nombreux avantages comme des concours exclusifs, mais aussi l’opportunité de tester des produits ou encore de participer à des Master Classes avec des personnalités du monde de la gastronomie."

Le site qui sera officiellement mis en ligne ce matin est également parfaitement adapté aux tablettes et aux smartphones. "Le but est également d’être un compagnon des consommateurs qui aiment faire la cuisine. C’est pourquoi nous leur proposons des centaines de recettes filmées afin de les aider à réaliser des plats simples, revisités, plus élaborés ou faisant appel à des techniques de chefs détaillées pour rester accessibles à tous."

Avec la volonté des consommateurs de mieux contrôler le contenu de leur assiette, mais aussi parfois le manque d’inspiration ou la peur de se lancer dans une réalisation paraissant difficile, Gourmandiz.be apporte une solution à ceux qui veulent reprendre les commandes aux fourneaux et sur leur alimentation. Découvrez cette toute nouvelle offre sans plus attendre et tentez de remporter l’un des 10 robots de cuisine Bosch MUM 58720 (valeur : 339,99 €) mis en jeu pour le lancement de Gourmandiz.be. Retrouvez-nous également sur Facebook pour ne rien rater de toute l’actualité Gourmandiz et des nombreuses surprises que nous vous réservons.

© Gourmandiz.be



Tendances

Sur Gourmandiz.be, vous avez aussi l’assurance de trouver toute l’actualité liée au monde de la cuisine et de la gastronomie. On vous y présentera les nouvelles tendances et de nombreux bons plans, trucs et astuces. Chaque jour, de nouveaux articles en plus des recettes. Un vrai magazine 100 % gratuit, accessible depuis votre tablette, smartphone ou PC.

© Gourmandiz.be



Recettes pour tous

Gourmandiz.be, c’est avant tout un vaste recueil de recettes, évoluant au gré des saisons et des tendances pour vous expliquer, pas à pas, comment réaliser les meilleurs plats. Grâce à nos recettes filmées, vous réussirez en un tournemain les plats les plus raffinés, que vous souhaitiez de la viande, du poisson, un dessert, une assiette végétarienne ou un plat de fête.