KFC estime qu’il y aura de la place pour environ 150 succursales à long terme en Belgique.

La chaîne de restaurants de poulet Kentucky Fried Chicken (KFC) va s'installer à Bruxelles ce printemps. "Cette ouverture marque le coup d’envoi de plusieurs restaurants qui seront ouverts avec des partenaires franchisés. Avec cette inauguration, KFC répond à l'appel de nombreux Belges", fait savoir la marque.

KFC, qui sert chaque jour plus de 12 millions de consommateurs dans plus de 115 pays, estime qu’il y aura de la place pour environ 150 succursales à long terme en Belgique. "Nous commencerons d'abord à Bruxelles en 2019. Ensuite, nous ouvrirons de nouveaux restaurants KFC dans tout le pays, dans les centres-villes et dans les restaurants dotés d'un drive-in. Nous verrons comment les Belges acceptent notre marque. Le consommateur change, les habitudes alimentaires évoluent, ... Tout cela influence le choix de l'emplacement et la vitesse d'ouverture", déclare Hans Wingender, Senior Develop Leader de KFC pour le Nord de l'Europe.

KFC recherche actuellement 60 personnes, de tous les secteurs, pour cette nouvelle ouverture.