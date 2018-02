Sa couleur rouge remue les passions, qu'elles soient positives ou négatives. Une couleur fascinante, qui joue sur les paradoxes, anime des sentiments les plus contradictoires : amour, colère, ardeur, interdiction...

Dans l'assiette, on aime ou on n'aime pas, mais la viande attire les gastronomes. A l'heure où tout le monde prône la viande blanche et les menus végétariens, attaquons d'un bon coup de fourchette une viande rouge vif et savourons un vin assorti.

Bruxelles, inspire-nous tes bonnes adresses de restaurants viande rouge !

Notre adresse préférée, c'est nouveau !

Be Burger : Le lieu de prédilection de tous les épicuriens et amateurs de viande rouge. Ici, elle est de qualité premium, du bœuf Black Angus écossais qui provient des mêmes fournisseurs que les restaurants étoilés de la ville, et est glissée dans un bun (de chez Yves Guns), à la farine bio.

On en a écumé des restaurants à burgers et on vous promet qu’ici c’est une explosion de saveurs en bouche. Et si vous devenez un habitué, comme nous, et que vous aimez tester les propositions de la carte, vous allez être ravi, le lieu propose aussi des burgers de saison. C’est avec talent et inventivité que le hamburger se renouvelle ici au fil des mois. Les recettes sont très travaillées et c’est excellent.



Leur nouveauté ? Ce sont « les Comptoirs Be Burger » : un concept de Bar afterwork où la convivialité, le partage entre amis est de mise. On y boit des cocktails originaux et décalés, dans un lieu qui s’y prête vraiment. Sans oublier la dégustation des 5 burgers premium « Beburger » et une sélection de tapas raffinés créés par le Chef étoilé David Martin pour se restaurer. En fait, une ambiance « comme à la maison » !

Comptoir Be Burger :

2 Place Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles - +32 2 828 01 62 - Ouvert 7/7 de 12h00 à 22h00 du lundi au jeudi et de 12h00 à 23h00 du vendredi au dimanche

397 Steenweg 1780 Wemmel + 32 2 828 00 97 - Ouvert 7/7 - Lundi au mercredi de 12h00 à 22h00 - Jeudi au samedi de 12h00 à 00h00 - Dimanche de 12h00 à 22h00

Be Burger: Réservation en ligne

43 rue du Luxembourg, 1050 Ixelles - +32 2 503 61 70

4 place Dumon, 1150 Woluwé-Saint-Pierre - +32 2 828 49 80

196 chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo - +32 2 353 95 39

164 Hector Henneaulaan, 1930 Zaventem - +32 2 725 30 03

Ouvert 7/7, de 12h à 15h et de 18h à 23h

Ouvert non-stop le weekend de 12h à 22h



À Bruxelles

Meet Meat: Un restaurant au nom évocateur pour les amateurs de viande rouge. Spécialisé dans la tradition des « asados » - barbecue argentins, le choix se fera tout naturellement vers du boeuf de ce pays, l'Argentinian Rib Eye. Pour accorder le tout, le vin Caligiore Bonarda reflètera à merveille l'Argentine rouge.

124 rue Stevin, 1000 Bruxelles. +32 2 231 07 42

Amadeus: Le restaurant à ribs incontournable de Bruxelles. Dans son atmosphère de vieille bibliothèque et sous les douces mélodies de vieilles chansons françaises, il est quasiment impossible de ne pas goûter aux sparibs de la maison. Le vin rouge se dégustera quant à lui au centimètre et non au verre.

26 rue Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles. +32 0495 167 753

Brussels Grill: Le spécialiste de la viande grillée vous ouvre les portes de ses quelques établissements bruxellois. Le leader du Steak House accompagnera son verre de rouge d'un pavé de boeuf. Idéal pour les gourmands.

7 Avenue de la Toison d'Or, 1050 Ixelles. +32 2 512 37 68

19 Place Debrouckere, 1000 Bruxelles. +32 219 12 19

La Maison du Char d'Or, 89 Rue Marché aux herbes, 1000 Bruxelles. +32 2 503 17 22

Aux pavés de Bruxelles: Sans aucun doute le spécialiste de l'entrecôte à la découpe. Impossible de passer dîner Aux pavés de Bruxelles sans goûter au pavé de boeuf, une viande rouge de choix qui se mariera à merveille avec un vin proposé par la maison.

1/3 Rue du marché aux fromages, 1000 Bruxelles. +32 2 50 20 457

Ixelles

La Meute : Le dernier-venu dans la cour des restaurants dédiés aux carnivores de la ville. Dans ce nouveau steakhouse, on propose de l'excellent boeuf d'origine irlandaise et élevé dans les verts pâturages de Veurne mais à prix tout doux. On se régale et sans se ruiner. Ambiance conviviale et équipe ultra-sympa au rendez-vous. Par contre pas de réservation possible alors en attendant votre table, allez prendre l'apéro au Belga.

6 rue Lesbroussart, 1050 Ixelles Tél: +32 476 75 42 86

La Basse-Cour : Pas de doute, le maître-mot de ce bar à vins c’est la convivialité. Ici, pas de chi-chi, juste une bande d’amis, du bon vin, des bières artisanales et quelques fois par mois un barbecue organisé par Pauline, Henri et Cliff. L’occasion de partager une bonne pièce de viande braisée à souhait. Des produits d’origine contrôlée et pour la plupart issus de l’agriculture bio. Pour être au courant de leurs events, on se connecte sur leur page Facebook.

347 chaussée d’Ixelles, 1050 Ixelles Tél: +32 2 851 76 80



C'Chicounou : Un lieu à double facette, soit vous vous attablez pour manger sur place et découvrir la cuisine de Georges soit vous faites venir le Chef à domicile pour qu’il vous prépare ses fameuses brochettes de boeuf haché grillées. De toute façon, le résultat est le même : un véritable plaisir pour une bouche gourmande et élégante.

29 rue de la Levure, 1050 Ixelles. +32 2 644 10 25

Canterberry Ce café-restaurant branché d'Ixelles et son comptoir à l'américaine ne vous laisseront pas de marbre. L'idéal pour venir goûter à l'entrecôte Irish grillée Irish beef au beurre rouge accompagné d'un italien, Sodole de Toscane.

2 Avenue de l'Hippodrome, 1050 Ixelles. +32 2 646 83 93

Lettre à Elise : Un nom à la mélodie enchanteresse qui entraînera les amateurs de viandes et grillades pour un moment culinaire particulier.

508 Chaussée de Waterloo, 1050 Ixelles. +32 2 346 35 61

St Gilles

Araucana : Un restaurant chilien où l’Amérique Latine respire jusque dans l’accueil. Des plats du Chili, du Pérou ou du Mexique mais surtout l’endroit où se régaler d’une délicieuse pièce de bœuf argentin.

63 rue de l’Hôtel des Monnaies 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 539 25 76

La Braise : Chaude comme La Braise et rouge comme la côte à l'os de 600 à 700 grammes accompagnée de son verre de vin. A déguster sans modération au temple de la grillade en salle.

32 rue de Moscou, 1060 St Gilles. +32 2 534 51 00

Chumadia : Une viande sublime dans tous ses états. C'est un restaurant yougoslave. Que ce soit en intérieur ou dans le jardin, le choix se portera sur cette belle et grande pièce de boeuf. Ici pas de chichi, le décor est d'époque mais on y mange très bien, d'ailleurs il n'y a que des habitués, l'adresse se refile entre amis.

32 rue d'Ecosse, 1060 St Gilles. +32 2 538 14 68

Le colonel : Une boucherie-restaurant : attention avis aux amateurs, ici c'est le must, ! non seulement on peut acheter sa viande, mais on peut aussi la déguster sur place. Authenticité et qualité sont au rendez-vous.

rue Jean Stas 24, 1060 St Gilles

Uccle

Les enfants du Pirée: Que les amoureux de la viande se réjouissent, Les enfants de Pirée est le restaurant grec incontournable de la capitale depuis 1988. Si vous ne connaissez pas encore cette adresse, il est temps de découvrir l'entrecôte de Cuberol et leur Saint-Emilion Grand Cru 2004 du Château Gros Caillou.

572-576 Chaussée d'Alsemberg, 1180 Uccle. +32 2 345 97 31

De Hoef 1627: Amateur de cuisine traditionnelle ? De Hoef vous accueille à Uccle dans une atmosphère chaleureuse, ou dans son jardin, pour goûter au Châteaubrilland grillé et à son vin maison, Clos de Belloc du pays d'Oc.

218 rue Edith Cavell, 1180 Uccle. +32 2 374 34 17

Les frères Romano : Un petit repas chez Pascal et Tony au sein d'une maison bourgeoise d'Uccle, ça vous tente ? Une cuisine variée haut-de-gamme qui vous fera, sans aucun doute, succomber avec ses rognons de Veau aux baies de Génevrier accompagnés d'un petit rouge bien mérité.

182 Avenue de Fré, 1180 Uccle. 02 374 70 98

Woluwé St Lambert

Le Brasero : On s'y arrête depuis presque dix ans pour déguster les spécialités de grillades au feu de bois. Contrefilet ou cuberoll d'angus accompagneront volontiers un Château Fieuzal, de Pessac Léognan, ce cru classé.

166 Avenue des Cerisiers, 1200 Woluwé-Saint-Lambert. +32 2 772 63 94

Watermael- Boistfort

Au repos des chasseurs : Ce sont directement sous les frondaisons de la Forêt de Soignes, que l'établissement du début du 19ème siècle accueille les gourmands. Le plus difficile sera de choisir parmi les nombreuses viandes. Pourquoi dès lors ne pas se laisser tenter par un filet de boeuf Marie-Louise et le vin du patron ?

11 Avenue Charles-Albert, 1170 Watermael Boistfort. +32 2 660 46 72

Anderlecht

La paix : Une brasserie centenaire et gastronomique dans laquelle les viandes embellissent les produits du terroir. Un restaurant où il fait bon de goûter la sélection de boeuf affinée dans les caves, et cuite au four à charbon et bois de vigne, qui justifie sans aucun doute l'étoile rouge portée fièrement par l'établissement.

49 rue Ropsy Chaudront, 1070 Anderlecht. +32 2 523 09 58

Auderghem - Etterbeek

Met Jeaninne : « Met Jeaninne en mezzanine », voilà comment se décrit ce restaurant du quartier européen. Alors que la spécialité n'est autre que l'entrecôte "cube roll", on vient volontiers pour sa fondue bourguignone à volonté. Les odeurs seront tenaces :-)

152 Avenue d'Auderghem, 1040 Etterbeek. +32 2 736 66 06

Jette

Le French Kiss : Obligé d'aller y faire un tour ! Amateurs de viande rouge, c'est là que cela se passe, service compris.

470 Rue Leopold 1er , 1090 Jette + 32(0) 2 425 22 93

En dehors de Bruxelles

Tissens : On y vient surtout pour leur mythique côte à l’os qui vaut certainement le déplacement !

105 Groenendaalsesteenweg, 1560 Hoeilaart Tél : +32 2 657 04 09

Feuille et Couperet : Ca c’est le paradis des amateurs de viande maturée. Mais attention, Julien Pillet (le gérant) insiste sur le fait que le lieu propose avant-tout une cuisine de plaisir qu’il se refuse à qualifier de gastronomique. Son duo de Chefs prépare donc des assiettes « straight to the point » qui mettent en avant la viande, la viande et… la viande. Pas de chichis, juste du goût et une cuisson d’exception.

2 Chemin du Pauvre Diable, 1300 Wavre Tél : +32 10 24 14 40

