Le populaire chef et animateur américain Anthony Bourdain est décédé vendredi à l’âge de 61 ans, rapporte le réseau CNN.

"C'est avec une grande tristesse que nous confirmons le décès de notre ami et collègue, Anthony Bourdain", a confirmé CNN dans un communiqué, qui a indiqué que le critique gastronomique star se serait enlevé la vie.

Le chef américain animait l'émission "Part Unknown", primée d'un Emmy Awards, dans laquelle il parcourait le monde pour découvrir la cuisine locale. Il avait parcouru 120 pays à travers le monde.

"Son amour de la vie, de la bonne nourriture et de la boisson des histoires remarquables des nouveaux amis qu'il rencontrait ainsi à travers le monde ont fait de lui un conteur unique. Son talent n'a jamais cessé de nous étonner et nous le regretterons beaucoup. Nos pensées et prières accompagnent sa fille et la famille dans ce moment incroyablement difficile", poursuit CNN.

Le sexagnéaire se serait enlevé la vie dans sa chambre d’hôtel en France, où il travaillait sur un nouvel épisode de son émission. C'est son ami français Eric Ripert, le co-propriétaire et chef du Bernadin, l'un des plus célèbres restaurants des Etats-Unis, qui l'a découvert à Strasbourg.

L'annonce du suicide de Bourdain survient trois jours après que la créatrice de mode Kate Spade se soit pendue dans son appartement à Manhattan.