Les Brasseries Georges, rien n’a changé ? Quasiment…

Redonner de la qualité aux Brasseries Georges. Le groupe Blanchart, repreneur de ce restaurant ucclois bien connu, tient-il ses promesses ? Nous y sommes allées jeudi dernier et avons été plutôt agréablement surprises. Même si on sent qu’on est en phase de redémarrage et de rodage.