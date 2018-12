Dépôt de bilan, difficultés de communication entre l'ancien et le nouveau associé de la cheffe : le bien connu Louise 345 d'Isabelle Arpin est désormais et soudainement fermé. La cheffe va cependant rebondir sous peu dans un nouvel établissement bruxellois. L'adresse sera divulguée dans 15 jours.





D'après L'Echo , il y a de l'eau dans le gaz du côté du 345 Louise : Isabelle Arpin, lady chef qui y tenait les fourneaux n'opérera plus ses petits miracles culinaires dans l'hôtel de maître, qui était géré jusqu'il y a peu par l'avocat Jo Vanbelle.

La cheffe avait annoncé qu'elle en reprenait la gérance avec un nouvel associé, François Lesage (homme d'affaires actif dans le domaine de la biotechnologie); devenu actionnaire majoritaire en août et qui, selon le quotidien, y avait déjà injecté 100 000 €. "Mais une fois devenu gérant de l’affaire, j’ai pu me rendre compte de l’étendue des dettes accumulées, que j’ai réglées. J’ai alors tenté, à plusieurs reprises, d’avoir accès aux vrais comptes de la maison. Je les ai réclamés plusieurs fois à Jo Vanbelle, sans jamais les obtenir", explique François Lesage.

D'autres problèmes et incompréhensions (l'hôtel de maître était la propriété d'un groupe français, Magforce Invest dont le comptable était également celui de la SPRL Louise 345) sont venus se greffer à cette situation délicate, ce qui selon l'homme d'affaires, l'a obligé à déposer le bilan le 28 novembre dernier. "Désormais, les choses se régleront devant les tribunaux. J’ai assez perdu dans cette histoire et je veux rapidement tourner la page pour Isabelle, qui le vaut bien…", conclut François Lesage.

Jo Vanbelle avait publié mardi un long message sur sa page Facebook le 11 décembre dernier y expliquant son indignation de voir la porte de ce bel établissement soudainement close et les clients négligés et expliquant notamment : "J’estime aujourd’hui que c’est nécessaire pour vous prévenir et vous apporter quelques éléments factuels, avant que les mensonges et le blabla habituel commencent".

Un nouvel établissement bruxellois très vite

Isabelle Arpin, quant à elle, a publié un message d'espoir également sur Facebook concernant son avenir, et heureuse que son équipe entière la suive :" Toujours croire en ses valeurs ... et avancer. Mon équipe est là ! Mes associés également. Nouvel endroit à Bruxelles à venir.. très vite!! merci! À bientôt mes amis !"

Son objectif : tourner la page avec son nouvel associé, François Lesage et se concentrer sur l'ouverture prochaine d'un hôtel et restaurant luxueux à Hastière, non loin de Dinant, appelé "Par-Delà". Et surtout rebondir très vite à Bruxelles : d'ici 15 jours, la nouvelle adresse de son nouveau restaurant devrait être connue, nous assure-t-on en coulisse.

Elle avait lancé auparavant un appel à "laisser faire la justice".