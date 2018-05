Bien que composés de légumes, ces snacks ne sont pas meilleurs que les chips classiques et même deux fois plus nocifs qu’une barre chocolatée, annonce le site Gourmandiz.





De prime abord, on se dit que fabriquées à base de légumes, ces chips tendance ne doivent pas être si mauvaises que cela pour la santé. Tout faux, à en croire l’enquête menée par Charlotte Sitling-Reed, une nutritionniste de renom.

Tout réside en fait dans leur procédé de fabrication. Pour faire des chips de légumes, il faut 2/3 de légumes et un tiers d’huile et de sel. Du coup, selon la nutritionniste, "elles contiennent trop d’acides gras saturés et de sel", mauvais pour la santé. Dans son analyse, Charlotte Sitling-Reed va bien plus loin encore, affirmant qu’un sachet de 40 grammes de chips de légumes contient plus d’acides gras que la même quantité de Pringles, et même deux fois plus qu’un Mars ou un donut!

Conclusion, selon Gourmandiz, mieux vaut éviter d’en donner aux enfants en pensant que ces chips sont meilleures que les classiques…