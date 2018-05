Du crépuscule à l'aube, notre sélection des plus belles terrasses pour profiter d'un verre (ou deux) au soleil dans la capitale.





Et si jamais le soleil est capricieux, ce n'est pas grave : en Belgique, il suffit de pousser la porte, il est toujours à l'intérieur. Avec ce carnet, vous ne pourrez pas vous rater !

Notre nouvelle adresse préférée

Le poppins : Voilà notre terrasse préférée pour les midis/après-midis de la semaine. Situé dans le quartier qui ne cesse de monter, à deux pas du rond-point Meiser, à Scharbeek. On y fait aussi une halte avant d’aller faire ses courses au marché bio de la place des chasseurs ardennais. Ouvert le soir uniquement le mercredi, jeudi et vendredi. Les cocktails sont réalisés avec des produits frais, et on peut se restaurer également avec des spécialités belgo-italiennes (des pâtes avec des sauces maison!) . Tout est fait maison et délicieux, même l’accueil de la charmante équipe !

110 avenue Emile Max, 1030 Schaerbeek Tél : +32 2 358 68 52

Lundi-mardi: 11h30-15h30

Mercredi-Jeudi-Vendredi: 11h30-22h30

Les terrasses centrales

Caberdouche : Le nom du nouveau bistrot bruxellois qui est sur toutes les lèvres. Installée sur l’agréable place de la Liberté (à deux pas de la place du Congrès), en voilà une terrasse qui donne des airs du Sud à votre apéro entre amis. Bon à savoir, on y mange aussi de la petite restauration en journée la semaine et on y brunche le weekend.

8 place de la Liberté, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 356 14 05

Vertigo : Il est caché, il est petit, il est intimiste et on aime sa terrasse de vieux pavés bruxellois à deux pas du Grand Sablon. Cocktails maison et petite restauration créative.

7 rue de Rollebeek, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 511 95 17

Chez Richard : Une terrasse mythique de la scène bruxelloise avec ses tables tournées côté rue pour se laisser aller aux confidences en zieutant les piétons qui font la file chez Marcolini.

2 rue des Minimes, 1000 Bruxelles Tél : +32 479 61 12 56

Théâtre de Toone : Voilà un endroit incroyable, typiquement bruxellois. Inscrit au patrimoine de Bruxelles, ce petit théâtre joue des pièces de marionnettes avec des personnages historiques. Le vocabulaire reste typique également ! Dans ce mini-établissement se trouve un estaminet où l’on peut se prendre un verre (une bière) dans la cour-terrasse. Le temps s’est arrêté. Regardez bien ce qui est incrusté dans le mur.

Impasse Sainte Pétronille, 66 rue Marché-aux-Herbes, 1000 Bruxelles Tél : + 32 2 513 54 86

Le Brew Dog : Cet ancien point de chute de la Sabena, situé en face de la gare centrale, propose un cadre industriel pour prendre l'apéro en plein soleil et tester les nombreuses bières qu'ils ont à la carte. Mais levez bien les yeux pour trouver la terrasse, elle est bien cachée!

20 Putterie, 1000 Bruxelles Tél: +32 2 513 63 55

De Markten : En bas des Marolles, au coeur de Bruxelles, le centre culturel flamand dispose d’une des terrasses les plus agréables du centre. On se pose sur l’un de leurs transats et on profite de cette parenthèse. Par contre, on zappe la cuisine et on se contente d’une bière. Nous, on adore y flâner le weekend après une session shopping dans le quartier Dansaert.

5 place du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 512 34 25

Walvis : Après un arrêt à De Markten, on poursuit sur notre lancée pour atterrir à la terrasse du café mythique de l'intelligentsia flamande, le Walvis. Ensuite, on va flâner le long du canal pour clôturer notre escapade urbaine.

209 rue Antoine Dansaert, 1000 Bruxelles Tél: +32 2 201 85 81

Le Fontainas : Une terrasse seulement connue des initiés, ceux qui cherchent à chiper quelques rayons de soleil en toute discrétion, loin du tumulte de la ville et du flot de touristes.

91 rue du Marché au Charbon, 1000 Bruxelles Tél: +32 2 503 31 12

Au Soleil : Et à deux pas de là on peut aussi choisir de s'attabler à la terrasse (toujours bondée) du café Au Soleil. Ambiance bistrot de quartier garantie, juste au bout d'une ruelle piétonne du centre remplie de jolies boutiques. D'une pierre deux coups!

86 rue Marché au Charbon, 1000 Bruxelles Tél: +32 2 512 76 00

The Dominican : Un lieu aux multiples facettes installé dans un cloître du 15ème siècle. Cet hôtel offre un cadre raffiné, élégant et reposant sur fond de déco baroque-classique-design. Profitez du mobilier en fer forgé de la terrasse pour siroter un cocktail ou profiter du tea time.

9 rue Léopold, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 203 08 08



L’Atelier en Ville : En plein quartier des Marolles ce concept-store propose des vêtements pour hommes et femmes, des objets, des meubles sur mesure et un café-restaurant. A l’arrière, on prend une pause bien méritée au milieu des tables colorées de leur grand jardin-terrasse. Bon à savoir, deux autres adresses en ville pour refaire votre dressing.

64 rue Haute, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 514 04 80

6 place Stéphanie, 1050 Ixelles

51 rue de Livourne, 1050 Ixelles

Les terrasses européennes

Chez Félix : A la lisière du Quartier Européen, un bar à vins branché, où l’on déguste de bonnes planches de charcuteries et de fromages dans une ambiance décontractée et festive ! On vous recommande d’y aller le vendredi pour ensuite enchaîner avec un verre au cultissime marché de la place des chasseurs ardennais en contrebas de la rue ou l’inverse d’ailleurs !

142 avenue Félix Marchal, 1030 Schaerbeek Tél : +32 2 736 82 04

Le Grand Central : Une adresse signée Nicolay, située à deux pas du quartier européen, face au magnifique parc Léopold. Cet espace de 600 m2 occupe un bâtiment de l’architecte Pierre Blondel. Il occupe deux niveaux et possède une grande terrasse côté rue mais également une seconde terrasse à l’étage plein sud avec vue sur le parc. On peut y grignoter et y boire un verre, bref un agréable bar à vivre qui vous accompagne toute la journée.

190 rue Belliard, 1040 Bruxelles Tél : +32 2 721 12 52



Café Luxembourg : Le lieu qu’on vous recommande pour un afterwork sous le soleil si vous êtes à proximité du quartier européen. Bonne ambiance garantie et cocktails de rigueur.

10 Place du Luxembourg, 1050 Ixelles Tél : +32 2 721 57 15

Les Châtelaines

Belga and Co : Une vitrine qui ne laisse pas présager ce joli jardin dont on profite dès les premiers rayons de soleil. Plutôt en version petit-déjeuner ou café boostant (le duo Charly et Loic dénichent des cafés aux arômes pêchus) en fin d’après-midi puisque ce café ferme ses portes à 19h. Psssst, une deuxième adresse vient d’ouvrir rue Ernest Solvay, à bon entendeur…

7 rue du Bailli, 1050 Ixelles Tél : +32 2 644 14 98

12 rue Ernest Solvay, 1050 Ixelles Tél : +32 2 503 27 87

Pepete et Ronron : On ne s’étend plus sur ce classique de l’apéro bruxellois en terrasse avec sa sélection de vins et ses tapas. Chaleureux, décontracté, l'endroit idéal pour une soirée de bavardage entre amis autour d'un bon verre de rouge.

53 rue Léon Lepage 1000 Bruxelles Tél : +32 2 502 58 55

40 Place du Châtelain 1050 Ixelles Tél : +32 2 648 19 11

1 rue Froissart, 1040 Etterbeek Tél : +32 2 426 23 11

Un jour à Peyrassol : Ce restaurant réputé sert également une carte de vins plutôt alléchante, mais on y vient surtout pour son Clos Peyrassol, le vin du domaine de la maison ! A siroter en terrasse évidemment avec vue sur le châtelain et son marché (enfin le mercredi).

76 Rue de l'Aqueduc, 1050 Bruxelles Tél : +32 2 539 32 99



La Place : On est passé devant un soir de beau temps et autant vous dire que le lieu a un son petit succès. L’adresse parfaite pour un afterwork en groupe avec tous vos collègues sous le bras dans une ambiance lounge. Par contre moins adéquat si vous cherchez un lieu cosy et intime. Et s’il fait un peu frais, pas de panique, la terrasse est chauffée.

33 place du Chatelain, 1050 Ixelles Tél : +32 476 80 76 68



Tarzan : Un bar à vins 100% naturels et donc sans sulfites où boire un verre décontracté. L’adresse idéale qu’on retient pour une virée entre amis. On accompagne d’une planche de charcuterie et fromages dès qu’on sent que l’ivresse guette, histoire de bien caler l’estomac. Et bonne nouvelle, c’est bon.

59 rue Washington, 1050 Ixelles Tél : +32 2 538 65 80



Chez Franz : On aime venir bruncher le weekend sur l’agréable petite terrasse de ce charmant troquet situé en bas de la place Brugmann. L’ambiance y est sympa et bon enfant. La semaine, on se fait plaisir avec leur plat du jour, le soir on vient s’y détendre autour d’un verre et le dimanche, c’est rendez-vous pour une session de jazz.

30 avenue du Haut-Pont, 1050 Ixelles Tél : +32 2 347 42 12

Les terrasses au bord des étangs

Les Pénates : Un havre de paix à un jet de pierres de la bouillonnante place Flagey qui est devenu une référence dans le quartier. Si le lieu est, il est vrai, un peu sombre à l’intérieur, il se rattrape avec la chaleur de l’équipe et le petit jardin-terrasse à l’arrière. On y boit un verre et on peut même faire taire les petites faims avec des plats faits maison simple et bons.

42 rue de Vergnies, 1050 Ixelles Tél : +32 2 850 82 77



Café Belga : Difficile, bien entendu, de faire l’impasse sur la gigantesque terrasse de ce café emblématique de la capitale. On y court par tous les temps et on sirote son apéro avec vue sur les étangs d’Ixelles. Les oreilles parfois bercées par un concert live. Si vous avez de la chance, vous aurez peut-être l’occasion, plaisir, suprême, de vous endormir sur l’un des transats du lieu.

18 place Eugène Flagey Tél : +32 2 640 35 08



Le Petit Canon : Ce bar à vins, bistro, mise en bouche vous propose de goûter à sa sélection de vins autour d'un verre entre amis. Chaque semaine la suggestion change et est adaptée selon les saisons. A déguster sur leur sympathique terrasse.

91 rue Lesbroussart 1050 Ixelles Tél : +32 2 640 38 34

Citron Poilu : Zou, une nouvelle adresse où filer après le boulot pour un apéro digne de ce nom ! Aussi sympa que le nom le laisse présager. On peut aussi luncher ou bruncher dans ce petit café de quartier à un jet des étangs d’Ixelles. On a testé les tapas qu’ils proposent et on vous confirme qu’ils sont délicieux et faits maison. A déguster dans leur agréable jardin.

118 rue Lesbroussart, 1050 Ixelles Tél : +32 497 90 99 35

