L'éternelle question de 12H05, l'heure où le ventre se lance dans un concert acoustique que tout le bureau en profite.





2 solutions : faire semblant de sortir sa gamelle, car on sait pertinemment qu'on ne pense jamais à préparer un repas la veille pour le lendemain. Ou suivre les collègues au fast food local. Alors cette liste d'adresses va sauver notre lunch et notre santé ! Des idées à suggérer aussi pour le prochain comité, ça évitera de s'endormir l'après-midi...

En collaboration avec le site French-Connect, dénicheur de belles adresses entre Paris et Bruxelles pour les curieux, les amateurs de bonne humeur, les bons vivants et pour la famille…





Le concept clé en main, le nouveau service de Co-oking :

Co-oking : Vous connaissez surement ce coworking très original et surtout spécialisé pour les entrepreneurs de l'alimentation. Aujourd'hui, cet espace partagé pour tous projets culinaires, lance un nouveau concept : le catering nouvelle génération.

Vous avez un projet de soirée ou de business lunch ? Co-oking propose de vous mettre en contact avec leurs 15 traiteurs permanents dans l'espace partagé, offrant à chaque fois un large choix de cuisines : locale et responsable, diététique, brésilienne, asiatique, végétarienne, sans allergène, halal, etc. Le tout adapté à votre budget. Nous l'avons testé au sein de la rédaction et on a tout simplement adoré le principe. Le service est très flexible, un véritable " plus " pour les indépendants.

Pour toute commande contact@co-oking.com ou via leur plateforme

Co-oking 34, rue Henri-Joseph Genesse boîte 9, 1070 Anderlecht - Tél : +32 (2)223 10 37





Ce midi, un lunch sain... ! C'est tout nouveau et c'est notre coup de coeur à la rédac'

Dream & Food : C'est une cantine végétarienne conçue par des chefs étoilés belges et pour des gens pressés comme nous ! les plats sont à consommer sur place, à emporter, mais aussi à livrer. Le fait qu'ils soient dans des bocaux les rendent très faciles à transporter. Les plats sont sains, équilibrés, créatifs, végétarien (voir végétalien) et surtout conçus à base de produits locaux. Chacune des recettes a été annotée par une diététicienne et corrigée par leurs Chefs.



Pour emporter, commandez au +32 02 343 44 72. info@dreamandfood.com

Pour déguster sur place, 9, Chaussée de Vleurgat, 1050 Ixelles.





Notre adresse habituelle pour un repas équilibré dans le quartier Louise/Stéphanie :

G-SPUD : Un lunch qui vous donne la patate ! Contraction du nom de sa fondatrice (Géraldine) et de Spud traduction de… (a little effort please !) Pomme de terre ! Voilà un concept tout frais qui débarque chez nous. L'idée c'est de recharger vos batteries grâce aux bienfaits nutritifs de la patate.

Dégustez-la au four accompagné de produits très frais : carottes, concombre, saumon…Ces derniers se fondent divinement bien au cœur du féculent. Les patates sont préparées minute sous vos yeux. Pas le temps de les laisser refroidir, emportez-les ou installez-vous dans une ambiance boisée et nordique pour les dévorer. Une fois repu, vous pourrez facilement tenir jusqu'au diner/souper et cela, sans prendre un gramme. Car contrairement à ce que l'on dit, la pomme de terre ne fait pas grossir.

Livraison possible avec Deliveroo

G-Spud Louise-Jourdan 9 Rue Jourdan 1060 Bruxelles

G-Spud Bailli 38 Rue du Bailli 1050 Bruxelles





Nos autres adresses pour un lunch sain au bureau

Soupreise : La soupe fait son grand come-back, mais à selle de vélo s'il vous plait ! Commandez de délicieuses soupes fraîches servies directement sur des bécanes garées pile en face de votre bâtiment. Chaque semaine, découvrez un menu différent aux saveurs parfois surprenantes. A tester : la zotte bière. Vos narines seront mises à rude épreuve face aux senteurs de ces soupes. Ce traiteur fait partie des coworkers gastronomes de Co-oking.

Tél : +32 472 18 07 80

Les filles ! : Avez-vous déjà seulement entendu parler de la slow Food ? Les produits viennent directement du champ à votre assiette. L'essentiel de ce que vous retrouverez dans les assiettes de cette table d'hôtes du centre. Sur de jolies tables soigneusement décorées, au look campagnard, vous pourrez vous sustenter de produits frais du jour, bio et artisanaux. Pas le temps de vous rendre sur place ?

Zéro stress, faites-vous livrer grâce à Ubereats le plat froid individuel ou un de leurs succulents bocaux gourmands.

Les Filles à Ixelles, 4 Rue Jean Chapelié - Tél : +32 2 218 18 15.

Les Filles de Bruxelles, 46 Rue Vieux Marché aux Grains- Tél : +32 2 534 04 83

Beautifood : A deux pas de la place Flagey, poussez la porte de ce traiteur/bar à salades. Sur place, les stars, ce sont les légumes et les produits ultra-frais. Là où Les matières grasses et le sucre sont plutôt les ennemis jurés. Et si votre réussite professionnelle passait par une alimentation saine ? C'est là tout le créneau de Yen Mai. D'origine Vietnamienne, celle-ci vous réserve des plats savoureusement mixés entre la santé et le goût.

On commande et on se fait livrer

140 Rue de la Brasserie 1050 Bruxelles Tél : +32 (0)2 514 10 77

Archi Sain : Lutter contre la malbouffe, c'est le leitmotiv de ce service. ARCHISAIN vous propose tous les mardis et mercredis un néo-lunch. Un néo quoi ? Il s'agit d'un menu aux qualités nutritives imbattables présenté sous forme de Medley. (un mélange d'aliments ultra-énergétiques sélectionnés par des nutritionnistes : aliments sans gluten, riche en antioxydant, en fibres et en oméga, sans sucre ajouté).

On commande et on se fait livrer Tél : +32 496 47 66 88

Knees To Chin : Niché dans le joli quartier du Châtelain ou quelques kilomètres plus loin dans le centre historique, ce resto vous offre, en quelques bouchées, un rapide voyage au Vietnam. A la carte : une dizaine de rouleaux de printemps frais et savoureux à déguster dans de ravissantes petites assiettes aux motifs colorés. Façonnés tous les jours, les rouleaux sont cuisinés sans lactose et sont très faibles en gluten. Reste à savoir si vous souhaitez relever vos rouleaux d’une sauce ou l’autre : citronnelle, sésame, aigre-doux, cacahuètes…

Livraison possible avec Deliveroo

125 rue de Livourne 125 1000 Bruxelles-Tél : +32 2644 18 11

28 rue de Flandre 28 1000 Bruxelles-Tél : +32 2503 18 31

Green Attitude : Votre bureau est situé dans un zoning, loin des artères commerçantes? Alors cette adresse est faite pour vous ! Commandez en 1 clic wraps, bagels, sandwichs, pâtes ou encore desserts. Les lunchs sont préparés chaque matin au sein de leur atelier de Zaventem avec des produits régionaux. Pour les amener à votre bouche, Green Attitude s'occupe de la livraison dans et autour de la capitale. Une réunion prévue le lendemain ? Succombez à leur formule Business Lunch, des plats servis dans de charmantes petites barquettes de bambou.

Green Attitude, c'est aussi 2 restaurants à découvrir dans le centre:

56 Avenue des Arts 100 Bruxelles- Tél : +32 2 513 28 75

279 Avenue Louise 1000 Bruxelles-Tél :

Pack'n joy: Le secret pour manger équilibré, c'est de varier. Voici le concept de Packdetox : 6 repas sains et bios à alterner. Au menu : des plats à base d'aliments vibrants, full vitamine, minéraux et antioxydants. Derrière les manettes de ce beau projet, une équipe 100% féminine. Et à voir leur pêche et leur sourire, cette démarche leur réussit plutôt bien, à croire que l'énergie est contagieuse !

Livraison à domicile ou au bureau

135 A, Chaussée de Bruxelles 1310 La Hulpe - Tél : +32 478 34 51 85

