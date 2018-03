1

Coup de coeur : le Caberdouche, le café qui réveille l'ambiance des bars bruxellois

Entre le haut et le bas de la ville, à Bruxelles, voici un grand bar spacieux avec un large comptoir, du bon vin et des bières artisanales, des plats du jour le midi et des assiettes à partager, des concerts le jeudi, une belle terrasse sous les arbres et une vraie atmosphère agréable pour tous... On adore !