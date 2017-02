Le "1947" à l'hôtel Cheval Blanc de Courchevel du chef Yannick Alléno a décroché jeudi sa troisième étoile Michelin.

Le guide consacré à la France a décerné une première étoile à 57 restaurants mais également deux étoiles à 12 établissements. "2017 est un excellent cru: 70 nouveaux étoilés, un record. La gastronomie n'a jamais été aussi brillante", a déclaré Michael Ellis, directeur international des guides Michelin. Le "Pavillon Ledoyen" de Yannick Alléno également, situé à Paris, conserve, lui, ses trois étoiles. "C'est huit ans de travail acharné", a confié le chef de 48 ans. Dans ce restaurant de 22 couverts, ouvert de décembre à avril et dont le nom correspond au plus prestigieux millésime de Château Cheval Blanc, le chef "a su adapter cette haute technicité à des produits locaux, les fromages, les herbes, les poissons", a ajouté Michael Ellis.

Les restaurants "Le Cinq"***, "Le George"* et "L'Orangerie"* du Four Seasons Hotel George V à Paris se sont par ailleurs vu couronner d'un total de cinq étoiles. L'hôtel devient ainsi le premier Palace en Europe à offrir trois restaurants étoilés au Guide Michelin.

Au total, 27 établissements peuvent se prévaloir de la plus haute distinction du guide rouge, soit un de plus qu'en 2016 puisqu'aucun n'a été rétrogradé, contrairement aux années précédentes. La "bible" des gastronomes compte par ailleurs 86 restaurants deux étoiles (12 nouveaux) et 503 une étoile (57 nouveaux). Septante établissement ont ainsi gagné des étoiles, tandis que 52 en ont perdu une ou plusieurs.

En novembre dernier, Michelin n'avait accordé de première étoile qu'à neuf restaurants en Belgique, ne décernant aucun nouveau deuxième ou troisième macaron.





Dix "trois étoiles" sont situés à Paris (entre parenthèses l'année d'attribution):

- Alain Ducasse au Plaza Athénée (2016)

- Le Cinq, à l'hôtel Four Seasons George V (Christian le Squer, 2016)

- Alléno Paris - Pavillon Ledoyen (Yannick Alléno, 2015)

- Epicure à l'hôtel Bristol (Eric Frechon, 2009)

- L'Astrance (Pascal Barbot, 2007)

- Le Pré Catelan (Frédéric Anton, 2007)

- Guy Savoy (2002)

- Pierre Gagnaire (1998)

- L'Arpège (Alain Passard, 1996)

- L'Ambroisie (Bernard Pacaud, 1988)





En régions :

- Le 1947 au Cheval Blanc à Courchevel (Yannick Alléno, 2017)

- La Bouitte, à Saint-Martin de Belleville en Savoie (René et Maxime Meilleur, 2015)

- L'Assiette champenoise, à Tinqueux dans la Marne (Arnaud Lallement, 2014)

- La Vague d'or, à Saint-Tropez (Arnaud Donckele, 2013)

- Flocons de sel, à Megève (Emmanuel Renaut, 2012)

- Auberge du Vieux Puits, à Fontjoncouse dans l'Aude (Gilles Goujon, 2010)

- Le Petit Nice, à Marseille (Gérald Passédat, 2008)

- Pic, à Valence (Anne-Sophie Pic, 2007)

- Lameloise, à Chagny en Saône-et-Loire (Eric Pras, 2007)

- Régis et Jacques Marcon, à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire (2005)

- Bras, à Laguiole dans l'Aveyron (Michel et Sébastien Bras, 1999)

- Georges Blanc, à Vonnas dans l'Ain (1981)

- Les Prés d'Eugénie, à Eugénie-les-Bains dans les Landes (Michel Guérard, 1977)

- Troisgros, à Roanne dans la Loire (Michel Troisgros, 1968)

- L'Auberge de l'Ill, à Illhaeusern dans le Haut-Rhin (Marc Haeberlin, 1967)

- Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d'Or dans le Rhône (1965)





A Monaco :

- Le Louis XV Alain Ducasse (1990, retirée 1997, retrouvée 1998, retirée en 2001, retrouvée 2003)