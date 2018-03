Ce 19 mars, ce sera l’anniversaire du Chef italien Gualtiero Marchesi et, à cette occasion, nous fêterons la "Journée Internationale de la Cuisine Italienne".





Un prétexte comme un autre pour partager avec vous nos bonnes adresses italiennes à Bruxelles. La Dolce Vita, c'est aussi dans l’assiette ! Sous toutes ses formes d’ailleurs : restaurant gastronomique, enoteca, osteria, trattoria, pizzeria… Pas de jaloux, il y en a pour tous les goûts.

Come a casa!

Oficina : Zero chichi, juste des produits frais, de saison et bio cuisinés en toute simplicité. Cette cantine de quartier propose quelques plats à la carte, des suggestions qui changent tous les mois et un plat du jour chaque midi. Du végétarien et même du végétalien, bref on n’oublie personne. La déco surfe entre le bois et le béton brut, le tout posé sur un joli carrelage d’origine.

16 rue d’Alost, 1000 Bruxelles Tél : +32 472 04 95 30

Signora Ava : Une Osteria qui balaye l’Italie du Nord au Sud ! Ici le Chef remet au goût du jour des recettes traditionnelles à base de produits qu’il déniche, avec sa femme, en faisant régulièrement le tour des petits producteurs italiens. On aime l’ambiance chaleureuse de ce tout petit restaurant et les assiettes savoureuses qui nous font découvrir des produits inconnus de notre répertoire gastronomique.

92 rue de Flandres, 1000 Bruxelles Tél : +32 466 33 59 25



© Signora Ava



L’Atelier des Pâtes : Crédo de la maison, des pâtes fraîches artisanales. Elles sont al dente et sont déclinées dans des recettes modernes et originales (surtout côté pâtes fourrées). On vous recommande, en tous cas, de tester l’entrée qui leur a valu les honneurs de la Slow Food : la Caponatina dello Chef à base d’aubergines, de tomates, d’amandes et de raisins. On y va plutôt entre amis qu’en couple et on ne s’attarde pas trop sur la déco qui manque un peu de chaleur.

4 rue de Namur, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 540 82 58

Fico : Dès qu’on a su qu’un nouvel italien débarquait en ville, qui plus est ouvert par Nadia (sœur de Giovanni, Chef étoilé du Senzanome, oui oui c’est du lourd), on n’a pas résisté à la tentation de pousser la porte. On a testé la pasta (pas encore les pizzas de la carte) et… elle a été à la hauteur de nos attentes ! Des produits hauts de gamme, ça se goûte dans l’assiette et des nouvelles saveurs qui nous font découvrir la Sicile sous un autre jour. Déco peps et accueil chaleureux au rendez-vous ! Verdict : on reviendra.

118 rue Américaine, 1050 Ixelles Tél : +32 2 241 41 41

Certo : Une adresse discrète, installée sur un coin à deux pas du bouillonnant quartier Matonge. Pas évident de trouver de la place mais ça vaut la peine de persévérer. Ici, Federico Mazzoni (du Caffè al Dente), nous propose des plats italiens d’une simplicité redoutable. En entrée, on a particulièrement apprécié la ricotta et pistaches grillées et côté plat, difficile de faire l’impasse sur le spaghetti Cacio e Pepe !

48 rue Longue Vie, 1050 Ixelles Tél : +32 473 49 64 93



La Locanda : Ca c’est une adresse qu’on affectionne depuis des années parce que le rapport qualité-prix y est indéniable et on n'a jamais été déçu. Tout est fait minute par un Chef un brin bourru (mais gentil). Peu de tables ce qui rend le lieu cosy à souhait, on mange dans un décor d’épicerie. On vous recommande cependant de faire l’impasse sur le dessert, pas à la hauteur des plats proposés.

433 chaussée de Waterloo, 1050 Ixelles Tél : +32 2 344 83 86



52 and the secret garden : Rendez-vous en terre sicilienne, derrière une discrète façade de la chaussée de Vleurgat. Au beau milieu de son jardin tropical, Alessio (ex Scirocco) prend un plaisir certain à vous mijoter des plats typiquement siciliens. Des pâtes faites maison, des herbes du jardin et des prix très doux. Pas de table à l’improviste, il faudra impérativement avoir réservé avant de venir, le lieu n’ouvre pas tous les soirs.

52 chaussée de Vleurgat, 1050 Ixelles Tél : +32 473 20 68 02

Racines : On est reçu comme à la maison, en toute simplicité par un duo d’amis italiens dans leur sympathique antre à manger. Une délicieuse cuisine de marché à base de produits bio et artisanaux. Dans l’assiette, on retrouve surtout des poissons issus de la pêche du moment et toutes les inspirations matinales du Chef Ugo. Le lieu fait également office d’épicerie donc n’hésitez pas à repartir les bras chargés de bons produits pour regarnir vos placards. Ah oui, détail qui a son importance, un beau jardin permet de diner au soleil les soirs d’été.

353 chaussée d’Ixelles, 1050 Ixelles Tél : +32 2 642 95 90

© Racines



Cocina : Un nom, deux adresses, deux propositions culinaires. La Cocina, Negozio & Trattoria, située face au Parc Tenbosch, propose une expérience culinaire traditionnelle et gourmande. On peut voir évoluer les cuisiniers et d’ailleurs choisir de s’installer face à la cuisine pour être aux premières loges de la préparation de la pasta. On aurait aimé une formule plus intéressante pour le midi. Côté Flagey, la Cocina Aperitivo & Pizzeria propose des pizzas cuites aux bûches d’olivier, avec une pâte classique, plus épaisse et même sans gluten (mais on vous conseille de les prévenir avant). Et dès le petit matin (à partir de 7h) c’est du café, torréfié à Bologne, qui vous attend pour un réveil qui sent bon la dolce vita !

149 rue Washington, 1050 Ixelles Tél : +32 2 850 59 90

16 rue Lesbroussart, 1050 Ixelles Tél : +32 2 644 94 00



Osteria Bolognese : Ici c’est de l’authentique, aussi bien dans le décor que dans l’assiette. Dans ce petit espace, vous trouverez votre place pour goûter la planche charcuteries/fromages quasiment imposée. Faites suivre par de succulentes pâtes et un dessert maison, vous vous croirez là-bas.

49 rue de la Paix, 1050 Ixelles Tél : +32 2 608 51 54

La Crèche des Artistes : Une adresse où crèchent surtout des italiens aux goûts bien affirmés ! Leur ardoise propose toute l'année une belle sélection de plats toscans. On préfère la salle du rez de chaussée à celle au sous-sol. Evidemment des pâtes, mais pas que...

21 rue de la Crèche, 1050 Bruxelles Tél : +32 2 511 22 56

62 Quai des Péniches, 1000 Bruxelles Tél: +32 2 471 85 23 20

Gazzetta : Attendez-vous à un bar à vins plutôt qu’un resto… et toute la journée on peut s’y attabler. L’endroit est bien décoré et le menu minimaliste mais efficace change chaque jour. Un plat de pâtes ou charcuteries, fromages et la fameuse Burrata ! Et la carte des vins ? Du tonnerre ! On peut y manger jusqu’à 23h, ça c’est plutôt une bonne nouvelle.

12 rue de la Longue Haie, 1050 Ixelles Tél : + 32 2 513 92 13

© Gazzetta



Riccio Capriccio : Un choix de plats de qualité pour ce petit resto typique, une carte qui se tourne vers les produits de la mer avec le fameux poulpe grillé. Mais également des pâtes aux oursins, tout est frais et divin.

90 rue Américaine, 1050 Ixelles Tél : +32 2 852 39 69



Nuovo Rosso : On ne sait pas comment on n’a pu passer à côté tout ce temps et c’est pendant une conversation avec un ami de longue date qu’on s’aperçoit qu’on a visiblement loupé une des meilleures tables italiennes de la ville. On est reparti convaincus de cette cantine de quartier. On applaudit des deux mains l’assiette, enfin la poêlée de pâtes servies à table. Mention spéciale pour les Pappardelle al Ragu. Pour la déco, par contre, on repassera !

62 rue du Bosquet, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 538 89 28

Moni : Dans le haut de Saint-Gilles, en voilà un qui est arrivé sans faire de vagues et qui propose une carte intrigante avec, notamment, des pâtes aux oursins. Attention aux palais délicats, c’est iodé bien entendu et donc fort en goût mais ça change et c’est bon ! La cadre est cosy, voire hygge avec des coussins sur les banquettes pour s’y sentir comme à la maison. Pour terminer le repas, on vous recommande leur tiramisu maison aux éclats de biscuits aux amandes un régal !

35 avenue Ducpétiaux, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 430 25 08

Sale Pepe Rosmarino : Une institution à deux pas de l’avenue Louise. Le genre de devanture qui ne paye pas de mine et pourtant, non seulement on y mange bien mais en plus on s’y sent bien. On a l’impression de faire partie de la famille et côté assiette c’est un peu pareil : une cuisine authentique, savoureuse et simple.

96 rue Berckmans, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 538 90 63

Le Cipiace : Idéal pour l'heure de l'aperitivo. La petite adresse sympa pour boire un cocktail agrémenté d'assiettes de bruschetta, de légumes, de prosciutto, top également le plat de pâtes. Si le dimanche vous ne vous levez pas trop tard, le brunch est agréable ! Enfin, sous réserve de trouver une table car ils ne prennent pas les réservations.

49A Parvis de Saint-Gilles, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 470 33 83 93





I Monticelli : C'est encore un lieu où on fait l’impasse sur la déco et la devanture peu avenante. Par contre, l’adresse se rattrape largement avec ses fameuses pâtes, viandes et pizzas délicieuses. On dirait que les habitués viennent tous les soirs, car c'est souvent complet et bourré d'Italiens. On y a même rencontré des stars du cinéma! Tout est affiché sur l'ardoise et les portions sont pantagruéliques. Ils ont récemment ouvert une épicerie à côté du restaurant.

153 rue Edith Cavell, 1180 Uccle Tél : +32 2 534 35 85



L'italien dont on ne connait pas le nom : Nous n’y allons pas pour la déco mais pour ses ravioles aux truffes. Le grand-père et le petit-fils vous accueillent de manière bourrue, mais détendent rapidement l’ambiance à coup de limoncello. Des pâtes aux ravioles mon coeur balance, laissez-vous juste guider par son accent Italien et par ses conseils qui vous feront adopter au plus vite ce petit Italien.

12 rue vanderkindere, 1180 Uccle

Caffe al Dente : Un incontournable du Parvis Saint-Pierre où l’on entre en ayant la certitude de repartir de joyeuse humeur. Ici, la Dolce Vita se vit dans l’assiette mais aussi dans le service. On y va aussi bien pour un tête à tête que pour un diner entre amis. Deux espaces : l’Osteria (petite donc réservation obligatoire) et l’Enoteca avec des grandes tablées pour des discussions enflammées autour d’une planche de charcuterie et d’un bon verre de rouge.

87 rue du Doyenné, 1180 Uccle Tél : +32 2 343 45 23



Pizza al forno

Nona : Au programme de cette adresse du centre-ville, Naples, son four et son pizzaiolo. La pâte est fine mais moelleuse et garnie de produits sélectionnés avec soin par Sebastian principalement auprès de producteurs locaux belges. Résultat, la carte est assez courte avec des recettes, vous l’aurez deviné, qui suivent les saisons.

17-19 rue Sainte-Catherine, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 324 78 79

La Pizza e Bella : Le lieu pour une pizza à la napolitaine faite maison : des produits frais en provenance de producteurs locaux de Campania disposés sur une pâte aérée. Le Chef peut se targuer de 30 années d’expérience dans la cuisine napolitaine et représente la 3ème génération de pizzaiolos, champions du monde notamment en 2015.

75 rue Lebeau, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 512 01 70



Ego : Quand on y est entré, on a constaté qu’il y avait une grande majorité d’italiens, alors on s’est dit que c’était plutôt bon signe. Ca c’est confirmé ensuite dans l’assiette avec une carte qui propose des pizzas cuites au feu de bois mais aussi des plats de viandes et de poissons.

21 boulevard de Charlemagne, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 725 71 06



MiTo : On vous a déjà parlé de ce restaurant aux chaises bleues (enfin celles de la terrasse). Toujours aussi bondé qu’à leur ouverture et des pizzas toujours aussi bonnes et inventives ! La pâte, réalisée à partir de farine Pietra, est arrosée de produits de choix dans des associations originales et réussies. Nous on avait particulièrement aimé la Straciatella. Par contre, on vous conseille d’éviter les tables face au bar et au four parce qu’il y fait aussi chaud qu’en plein zénith.

151-153 rue Washington, 1050 Ixelles Tél : +32 2 201 75 44

© MiTo



Bottega della pizza : Une institution bruxelloise qui respire l’Italie, chaleur et gentillesse du service et nappes vichy pour se mettre dans l’ambiance. Les produits sont tous sélectionnés avec soin et les pizzas (à la pâte levée pendant 3 jours) sont convaincantes et parmi nos préférées dans la capitale. Par contre le lieu est tout petit mais surtout sa réputation le précède, on vous conseille donc vivement de réserver une table.

39 avenue Ducpétiaux, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 487 78 00 52

Cuisine délicate et ambiance sympatique

Osteria Romana : Dans un décor, peut-être un brin austère à notre goût, on a apprécié y venir avec notre bande d’amis pour y manger une cuisine authentique (ici le carbo se fait avec de la joue de porc). L’équipe vous met immédiatement à l’aise avec leur sourire ultra-bright. Seul bémol, peut-être un rien trop cher… On vous conseille également de tester « Le Cave », un bar à vins qui s’est accolé au restaurant : ambiance intimiste, accueil chaleureux, top pour un verre entre amis !

11-13 avenue Legrand, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 648 13 95



Le Second Degré : Quelle belle découverte ce restaurant italien, la présentation des plats est délicate et les mets sont délicieux. Les tagliolini à la truffe noire sont succulentes. Un excellent rapport qualité/prix. Pourvu que ça dure !

15 Avenue Legrand, 1050 Ixelles Tél : +32 2 647 29 47

N 7 Ristorante : Avis à ceux qui feraient des kilomètres pour une succulente burrata, et bien ç’est là ! Le décor manque de chaleur, mais c’est l’assiette que l’on regarde. Tout est fait maison et succulent. Ils servent des plats italiens originaux, on n’est jamais déçu.

7 rue Washington, 1050 Ixelles Tél : +32 2 649 29 35

© N� 7



Vini Divini : ‪Une trattoria comme on aime en découvrir : un espace réduit, des tables communes, donc une ambiance à l’italienne et des vrais plats typiques succulents. Pastas, viandes, poissons cuisinés avec des produits du marché. Réservation obligatoire !‬‬‬

28 rue du Berger, 1050 Ixelles Tél : +32 477 26 14 87

Le Berger by Vini Divini : Situé dans l’hôtel du Berger, on s’y attable en fin de journée pour un afterwork arrosé de spritz dans un canapé molletonné qu’on prolonge dans le restaurant autour d’une carte imaginée selon l’inspiration du marché et des saisons. L’été on profite de leur jolie terrasse.

24 rue du Berger, 1050 Ixelles Tél : +32 2 502 03 80

Dolce Amaro : Un service très sympathique pour une vraie cuisine italienne. Excellente pâtes aux truffes. Des plats maisons avec une carte du marché à découvrir à chaque visite.

115 – 117 chaussée de Charleroi, 1060 St Gilles Tél : +32 2 538 17 00

