Food Les spaghetti bolognaise ? tout le monde adore ce plat roboratif et réconfortant. Nous avons demandé à notre chroniqueuse gastronomique Joëlle Rochette de nous sélectionner 6 restos où ils sont très très bons. En famille, entre amis ou même tout seul, voici une petite liste sympathique pour ce week-end, entre nouvelles adresses et restos de toujours.





Bavet, dernier-né à Bruxelles

« Back to the future » pourrait être le leitmotiv de cette nouvelle adresse venant de ranimer l’engouement pour le fameux « bolo » à la belge. Initialement créé en Flandre (Anvers, Gand, Louvain), Bavet en s’installant à Bruxelles, en lieu et place de notre petit italien préféré de Ste Catherine (Piazzetta dei Latini), n’a rien inventé, n’est pas meilleur marché qu’un café traditionnel proposant l’authentique bolo belge (et non italien !) et ne se targue que d’une chose : proposer le meilleur second bolo après celui de Mamy ! Voilà qui est dit ! Reste qu’en Flandre, au moins, le créateur de Bavet (Pieter Van Praet) recherche toujours des « propriétés de caractère ; compromis entre nostalgie et modernité » pour installer ses enseignes. Ici à Bruxelles, ce n’est pas le restaurant mais plutôt le quartier qui offre ce vrai caractère. Dans l’assiette, le bolo s’y décline, 7 jours sur 7, en différentes versions (nature ou blé complet), tailles, sauces, fromages ou suppléments à prix accessibles (10,50 à 17,50 €). Attention : la direction décline toute responsabilité en cas de tâche de sauce bolo sur T-shirt : Bavet (bavoir) obligatoire donc !

Bavet – Place Sainte-Catherine, 1 – 1000 Bruxelles – T +32(0)483 41 03 99 – www.bavet.eu





Poechenellekelder, le voisin de Manneken-Pis

Aussi authentique que qualitatif et même touristique, cet incontournable voisin direct du plus célèbre des Bruxellois est un vrai fleuron de notre gastronomie traditionnelle comme du très large éventail des meilleures bières belges (150 sortes). Plein de petites choses délicieuses à grignoter (croque-monsieur, rollmops, fromage). Incontournable, le bolo y a une place d'honneur. Pierre Wynants (Comme chez Soi) y a même réuni les chefs-représentants de l’Association des Grandes Tables du Monde (plus grands restaurants étoilés au monde) pour un vrai gueuleton belgo-belge. C’est dire !

Poechenellekelder – Rue du Chêne, 5 – 1000 Bruxelles – T +32(0)2 511 92 62 – www.poechenellekelder.be







In de Pattatezak, l’adresse favorite des nordistes

Située au nord de la ville, à quelques minutes seulement du Heysel, cette adresse fait courir le Tout-Bruxelles qui s’y presse – y fait systématiquement la file – pour s’attabler à ce qui est souvent présenté comme le meilleur bolo de Bruxelles. Nous y allons plutôt pour y emporter de gigantesques plats de pâtes (bolo mais aussi fruits de mer, légumes, jambon-fromage) à défaut de pouvoir s’y attabler faute de place. Petits prix et grande fréquentation !

In de Pattatezak - Oude Mechelsestraat 48, 1853 Strombeek – T +32(0)2 267 52 52





Au Vieux Spijtigen Duivel, patriarche des cafés bruxellois

L’un des plus anciens estaminets de la ville propose, depuis le 19e chaque jour et jusque tard dans la soirée, une copieuse et traditionnelle cuisine belge comme un bolo de tout aussi grande générosité. Les bières suivent le rythme et l’ambiance et le cadre rivalisent d’authenticité bon enfant chère aux habitués du quartier comme aux curieux venant des quatre coins de la ville pour s’y attabler en toute simplicité. Attachant, hors-pistes des tendances du moment et dès lors inévitablement indémodable.

Au Vieux Spijtigen Duivel – Chaussée d’Alsemberg, 621 - 1180 Bruxelles – T +32(0)2 344 34 55 – www.spijtigenduivel.com







Tontons, spécialiste du bolo à la belge

Installé à deux pas de la Maison communale d’Uccle, Tontons a remplacé Alphonse qui lui-même avait remplacé Le (délicieux) Pain Perdu. Aujourd’hui c’est carrément le bolo qui fait office de vedette des lieux mais pas que ! Cette petite enseigne de quartier propose également d’autres spécialités de pâtes (végétariennes, thon, coquillettes béchamel, ...), des planchas en apéro ; le tout – souvent bio - étant fourni par des producteurs de renom (Julien Hazard pour le fromage, Yves Guns pour le pain, Zizi pour les glaces, ...). Une petite table comme on les aime, sans luxe ostentatoire ou authenticité millénaire mais bien dans l’air du temps et les goûts (démocratiques) du moment. Question tarifs : aucun tonton flingueur en vue !

Tontons – Rue du Doyenné, 69 – 1180 Bruxelles – T +32(0)2 217 03 61 – www.tontons.be





La Bastoche, l’indétrônable du Cimetière d’Ixelles

Dans le quartier de l’Unif (ULB), La Bastoche est et reste à travers temps et modes, une véritable institution. Des générations d’étudiants s’y sont attablés pour un traditionnel spaghetti bolo servi avec une belle blonde (comprendre : une pils) à toute heure de la journée ou de la soirée. Sans aucun doute, le grand incontournable et indémodable du quartier du Cimetière d’Ixelles. Rien d’autre à en dire si ce n’est que lorsque l’on donne le nom de La Bastoche à un (ancien) étudiant de l’ULB, quel que soit son âge, sa profession actuelle ou son statut social, il ne vous en demandera jamais l’adresse !

La Bastoche – Chaussée de Boondael, 473 – 1050 Bruxelles – T+32(0)2 640 34 17