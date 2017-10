On a frôlé l’indigestion et englouti des tonnes de bœuf, mangé tous Veg'burgers, pour pouvoir vous faire une sélection des lieux où aller dévorer ce petit pain brioché tant adulé : l’hamburger (d’origine allemande vous le saviez ?). Il fait l’unanimité auprès de chaque génération, traverse les époques et se réinvente sans cesse. Il méritait bien qu’on s’attarde un peu sur son cas. Promis, il y en a pour tous les goûts et même pour les végétariens. A consommer sans modération !

Notre carnet d'adresses des meilleurs burgers de Bruxelles.



En collaboration avec le site French-Connect , dénicheur de belles adresses entre Paris et Bruxelles pour les curieux, les amateurs de bonne humeur, les bons vivants et pour la famille… on y trouve aussi des idées de voyages et de sorties. Véritable trait d’union entre les belges et les français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com .

Les petits coins sympas à découvrir :

Be Burger : vous fait découvrir ses burgers de qualité et sa cuisine fondée sur la créativité, la découverte et le partage. L'équipe est constamment à la recherche des meilleures alliances de goûts. Le résultat est dans l'assiette: une viande de boeuf Black Angus savoureuse, des épices qui font la différence et des saveurs aux accents d’ailleurs avec une note de belgitude. Le tout fourré dans un pain tout frais sorti des ateliers de l’artisan Yves Guns.

43 rue du Luxembourg, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 503 61 70

4 Place Dumon, 1150 Woluwe-Saint-Pierre Tél: +32 2 828 49 80

196 chaussée de Waterloo, 1410 Waterloo Tél: +32 2 353 95 39

164 Hector Henneaulaan, 1930 Zaventem Tél: +32 2 725 30 03

Chez Rachel: Ici les burgers sont d'inspiration japonaise, américaine, méditerranéenne et européenne. On y cuisine d'ailleurs à la manière de la traditionnelle « Escalibada » et on y retrouve même un burger végétalien.

100 rue du Marché au Charbon, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 503 37 59.

Emile Bistro : Ce petit bistro à manger qui propose des hamburgers est l'endroit idéal pour un lunch entre collègues ou une interview. On aime aussi la formule brunch le weekend.

22 Avenue Emile de Beco, 1050 Ixelles Tél : +32 2 642 96 29.

Burger Republic : On y sert de la viande 100% prime Irish Black Angus dans du pain artisanal. Il est possible d'y choisir certains burgers dans leur taille originale ou en version mini.

7 Chaussée de Vleurgat, 1050 Ixelles Tél : +32 2 640 10 14

© Facebook Burger Republic



Chez Lou : Une carte simple pour un burger géant Lou, avec de la viande, du bacon, du cheddar et des cornichons, servi dans un pain brioché et légèrement croustillant.

7 rue du Page, 1050 Ixelles Tél : +32 2 537 85 97

El café : A deux pas du cimetière d’Ixelles, voici une adresse où ils ne manquent pas d’idée pour revisiter le burger. Ici, c’est version italienne, savoyarde ou encore mexicaine dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Pour les beaux jours, on migre sur leur grande terrasse.

463 avenue de la Couronne, 1050 Ixelles Tél : +32 2 640 07 79

Green Mango : Dans ce restaurant haut en couleurs, le burger se mange accompagné d’un délicieux smoothie maison. Ils sont bons mais il faut avoir l’appétit bien ouvert pour en venir à bout. Sinon au menu, on trouve également une version végétarienne et un burger au poisson. Côté service, l’équipe est aux petits soins !

142 chaussée de Vleurgat, 1050 Ixelles Tél : +32 2 649 90 13

28 Parvis Saint-Gilles, 1060 Saint-Gilles

© Facebook Green Mango



Ami : Ici le burger se fait veggie. Il est savoureux et se teste au choix, sur le comptoir ou assis à une des tables. L’ambiance est chaleureuse et offre un petite halte gourmande et cosy dans la frénésie du quartier Flagey.

13 rue Lesbroussart, 1050 Ixelles Tél : +32 2 646 88 41

The Huggy's Bar : C'est le dernier né de l'avenue Louise... et des grands spécialistes ! Attention, ici c'est 40 recettes de burgers et 8 bières maison ! Eux aussi se sont mis au Vèg' pour l'une de leur recette. Et celui que nous avons trouvé le plus original : le Sushi Burger ! On vous laisse découvrir. Pour les recettes, on y trouve un petit pain sans gluten, et ils travaillent essentiellement avec des produits belges. Même pour leurs bières. Déjà présent dans plusieurs villes de Belgique, cette chaîne monte...

519 avenue Louise, 1050 Ixelles

Les classiques :

Manhattn's Burger : Comme à New York ! le burger façon US. La déco est vraiment réussie, typique des lieux américains. On y trouve même une recette pour les vèg'. On y va sans réservation.

164 Avenue Louise, 1050 Ixelles

39 rue Henri Maus, 1000 Bruxelles

Marcel Burger: Des burgers classiques mais aussi des recettes créatives du chef.

87 rue Américaine, 1050 Ixelles Tél : +32 2 534 34 34

234 chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo Tél : +32 2 354 53 33

1105 chaussée de Waterloo, 1180 Uccle Tél : +32 2 420 65 50

The Deli: Du pur burger à l'américaine réalisé avec des ingrédients sains, frais et de haute qualité. Ils proposent également un service traiteur à domicile ou au bureau.

36 rue d'Arenberg, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 502 35 00

Meet Meat : Une référence en matière de viandes grillées. La sélection des viandes est pointue et la cuisson parfaite. On y retrouve le burger dans sa version classique et épurée mais tout de même convaincante.

124 rue Stevin, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 231 07 42

541 chaussée d’Alsemberg, 1180 Uccle Tél : +32 2 219 16 52

Colonel : On sert dans ce restaurant dédié aux carnivores de la capitale, un burger dans sa version luxe. Une viande tendre, sélectionnée avec soin dans un délicieux pain et servi, cela va sans dire, accompagné de ses frites maison.

24 rue Jean Stas, 1060 Saint-Gilles Tél : +32 2 538 57 36





>>> Pour les burgers carrément incontournables, c'est sur le site de French-Connect.