Dans chaque métier, l’important est de ne pas faire du surplace mais de (vouloir) progresser. A cet égard, la curiosité n’est pas un vilain défaut mais une qualité qui permet de s’ouvrir aux nouveautés et d’éviter de répéter les mêmes gestes durant des années. Dans la restauration, c’est évidemment encore plus criant car plus aucun client ne souhaite manger des plats comme en 1980. Dans la vie d’un chef, ce sont parfois (ou même souvent) les aléas de la vie qui permettent et/ou obligent à une remise en perspective, en question pour finalement déboucher sur un réel renouveau.