Voici la célèbre recette du Miam-ô-Fruit pour un petit-déjeuner reboostant et très vitalisant. Il s’agit d’une adaptation par France Guillain de la crème Budwig du Docteur Kousmine . Ce petit déjeuner ultra digeste est extrêmement nutritif. Il est d’ailleurs très apprécié des sportifs. Il apporte des omégas 3, des fibres solubles, des protéines, beaucoup d’antioxydants et de nombreuses vitamines et minéraux tels que le calcium et potassium.

BOCAL n°1 (2 càs) : moitié de graines de sésame, moitié de graines de lin, broyées finement

BOCAL n°2 (1 càs) : au moins 3 graines au choix, différentes : courge, tournesol, noix, amande, noisette, cajou, arachide, macadamia, noix du Brésil, etc

Les graines oléagineuses (non grillées, ni salées) sont broyées au moulin électrique.

Conserver les bocaux dans le bas du frigo pas plus d’une semaine. A la fin de la semaine terminer les surplus dans vos salades. N’en gardez surtout pas pour la semaine suivante, elles s’oxyderaient.

1/2 BANANE : à écraser à la fourchette jusqu’à obtenir une purée parfaitement lisse

2 cuillerées à soupe pleines d’HUILE de COLZA ou de lin : à émulsionner avec la banane écrasée, l’huile doit disparaître

GRAINES OLEAGINEUSES : 2 cuillerées à soupe du bocal n°1 et 1 cuillerée à soupe du bocal n°2 (les cuillerées sont rases pour ne pas irriter l’intestin)

JUS D’ 1/2 CITRON fraîchement pressé, soit 2 cuillerées à café de jus de citron (gros citron)

Sur ce mélange, ajouter au moins 3 sortes de FRUITS COUPES EN MORCEAUX (sauf orange, pamplemousse, pastèque, melon : ils sont à digestion trop rapide mais pourront être consommés seuls à d’autres moments). Pas de fruits séchés

On peut éventuellement ajouter du pollen frais ou des graines germées

Cette recette peut être transformée en « smoothie » et dégustée à la paille : ajouter un petit peu d’eau dans le blender (surtout pas de lait végétal ou autre, pas de sirop ni de jus de fruit, seulement de l’eau).

Ce repas CRU peut se consommer le matin, à midi ou le soir si vous travaillez de nuit.

Régalez-vous!

Source : La METHODE France GUILLAIN de France Guillain aux éditions du Rocher où 36 pages sont consacrées au Miam-ô-Fruit.