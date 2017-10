eu tôtLes meilleures adresses bruxelloises de Michele Corna, city manager de Lanieri, pour se sentir "come a casa".





Michele Corna est arrivé il y a quelques mois à Bruxelles. Il s'y est installé pour gérer l'atelier de la marque italienne de costumes pour hommes sur mesure et "à distance" Lanieri. Une boutique où l'on peut venir prendre ses mesures et où l'on est guidé avec sagacité avant de recevoir chemise ou costume quelques petites semaines après, dans des tissus de haute qualité "made in Italia".

Passionné de costumes, au fait de la mode, Michele Corna a de multiples bons conseils concernant un col, le nombre de boutons nécessaires à une chemise selon sa personnalité ou encore la doublure d'un costume. Curieux, il essaye toutes les nouveautés pour pouvoir en parler d'expérience... Et il fait de même avec la ville dans lequel il vit !

C'est ainsi qu'il a découvert Bruxelles, en cherchant, dans un premier temps, les meilleures adresses... italiennes, car "la fierté d'un Italien pour son pays dépasse les frontières", souligne-t-il d'un clin d'oeil amusé.

Il a eu tôt fait de découvrir les meilleurs spots "caffè" de notre capitale et pas mal de bons plans food "parce que les Italiens sont des gourmands et qu'une bonne glace par exemple, c'est sacré", argumente-t-il.

Alors voici le top des adresses italiennes, testées, retestées et approuvées par un Italien à Bruxelles.





Ah les pizza !

Paolo’s idea . La meilleure pizza italienne à Bruxelles, d'après moi! A coté du Parc du Cinquantenaire.

MiTo. Super pizzeria à côté du Parc Tenbosch. Grande qualité, endroit joli, bons cocktails. 151-153 rue washington à Ixelles

Ciaooo. Toute l'Italie côté Napoli ! Avenue du Diamant 199A - 1030 Schaerbeek





Pour un café comme en Italie

Vergnano 1882. On avait aussi beaucoup aimé le concept et le café . 7 Rond-Point Robert Shuman à Bruxelles

Settebello. Un joli café où on peut même acheter des produits italiens . 59 rue de Flandre à Bruxelles

Caffè italiano, à coté de la place du Luxembourg. Le vrai rendez-vous des Italiens les jeudis de Plux avec l'Apèro italien (on paie le drink, on a accès au buffet librement). Dubon café et des prix italiens! 27 rue d'Arlon à Bruxelles





La glace exceptionnelle se trouve chez...

Les Dodi , une adresse toute nouvelle ouverte par un jeune homme de 22 ans et qui fait semble-t-il l'unanimité avec un enthousiasme incroyable. Elle est déjà considérée comme la meilleure sur Bruxelles par toute la communauté Italienne. J'oserais dire que leur parfum sauge-fruits de bois est parmi les meilleurs que j'ai jamais gouté!", argumente Michele.





Des produits italiens très gourmands et artisanaux

Antichi sapori italiani 73 rue du Bailli à Ixelles

Italia autentica 19 rue de Tanganika à Forest





Des restaurants

Qui savent travailler les produits italiens comme personne avec des recettes de la Mamma pour base de la cuisine ? C'est là !

Osteria Bolognese, il faut réserver des semaines à l'avance pour avoir une table, est-ce gage de qualité ? Dans ce cas-là, pas de snobisme, juste une cuisine délicieuse donc définitivement oui ! Epicerie fine également. 49 rue de la Paix à Ixelles

Winehouse Osteria. Le meilleur restaurant italien à Bruxelles, sans doute. Cuisine regionale italienne, une quantité de vins de qualité top! 42 rue de la Grande Ile à Bruxelles

Lasagna Tiramisu. Le paradis de la cuisine "à couches": lasagne & tiramisù de beaucoup de types différents. 82 rue Stevin 82 à Bruxelles et 31 rue du Page à Ixelles

Osteria Agricola Toscana. La vraie cuisine toscane. Restaurant géré par une famille de près de Pise, produits bio des fermes italiennes. 20 av. Livingstone à Bruxelles





Et un chef à domicile

BACcalameo . Un chef "rosticcere" à domicile (en Italie, c'est le spécialiste de tout ce qui est frit, comme les panzerotti , l'arancini, etc). Il ouvrira bientôt la première "panzerotteria" de Bruxelles





Le coup de coeur italien de la rédaction...

Racines . Des antipasti, primi et secondi concoctés à partir de produits ultra-frais dans une cuisine ouverte sur le restaurant. Le livre magique du chef : le cahier de recettes de sa grand-mère... En salle, on vous explique les différents plats inscirts sur le tableau, à vous ensuite de retenir toutes les merveilles dont on vous parle et de faire un choix. Devant, une épicerie italienne de bons produits régionaux du pays et de vins. Depuis 2 ans, l'endroit ne désemplit pas.





Côté mode à l'italienne...

Pour les souliers, c'est définitivement Fratelli Rossetti. Si on choisit en ligne, on trouve une qualité incroyable sur l'eshop Velasca ou necore chez Scarosso

Et pour un costume sur mesure de qualité à prix très intéressants, il vous conseille Lanieri, ovviamente !