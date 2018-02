Vous adorez les sushis, makis et autres spécialités japonaises? Le premier Sushi Festival n'attend plus que vous à Hasselt.





C'est une nouveauté en Belgique. Le dimanche 15 avril prochain se déroulera la première édition du Sushi Festival à Hasselt.

Le concept est né à l'initiative d’étudiants en gestion de la communication de la Haute Ecole PXL à Hasselt, rapporte Flair. Le festival se déroulera dans les jardins japonais de la ville, de 10h à 20h. Les organisateurs promettent "une expérience culinaire et culturelle japonaise pour petits et grands".

En plus des dégustations en tout genre, il y aura la possibilité de tester d'autres plats japonais et de participer à des ateliers divers, le tout dans une ambiance zen. Les spectateurs pourront aussi assister à des cérémonies traditionnelles de thé. Les places seront mises en vente en mars et d'autres informations suivront sur la page Facebook de l'événement.