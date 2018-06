Contrairement aux autres boissons "tendance" qui pullulent sur internet, le "moon milk" n'est pas simplement esthétique. Il est en effet utilisé depuis la nuit des temps par la médecine ayurvédique comme remède pour mieux dormir. Il s'agit de lait chaud agrémenté d'épices et d'herbes. Quand vos parents ou vos grands-parents vous conseillaient de boire un bon verre de lait chaud avant d'aller dormir, ils voyaient donc juste ! Mais pour que les effets soient plus efficaces, il convient de rajouter des épices qui donneront, en plus, un bon goût à votre breuvage.





Lesquelles? De la cannelle pour ses vertus antioxydantes et parce qu'elle facilite la digestion, de la cardamome pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, le safran pour ses effets apaisants, le poivre noir qui agit comme un antidépresseur, de la noix de muscade et de l' ashwagandha (ou ginseng indien) qui est un puissant remède contre le stress. Vous mélangez tout ça et vous aurez quoi? Un délicieux "moon milk" !