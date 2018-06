2

Voici la recette du "moon milk", la boisson hyper tendance qui aide à mieux dormir

Pinterest a fait le bilan à la mi-année : qu'est-ce qui a été le plus recherché et le plus épinglé par les curieux? Aucun doute possible, c'est le "moon milk" qui arrive en tête, avec une augmentation drastique de 700% du nombre de recherches par les internautes. Mais, au fait, c'est quoi ?