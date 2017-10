Jasper Van Papeghem a été nommé dimanche soir meilleur sommelier belge de l'année.

L'expert en vins du restaurant doublement étoilé De Jonkman à Bruges a remporté la finale du championnat de Belgique organisée à Bruxelles par la guilde des sommeliers de Belgique. Jasper Van Papeghem a devancé en finale Gianluca Di Taranto du restaurant The Jane à Anvers et Michel De Muynck du Bon Bon à Woluwe-saint-Pierre.

Les sommeliers devaient s'illustrer dans huit épreuves théoriques et pratiques sous l'oeil attentif d'un jury composé de sommeliers belges et internationaux renommés. Ainsi, trois vins, cidres et champagne ont dû être dégustés et reconnus à l'aveugle puis servis à table.

La guilde des sommeliers de Belgique organise le concours depuis 1960.