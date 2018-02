Pain blanc, pain tradition, cramique : l'école d'oenologie Inter Wine & Dine livre son classement annuel des meilleures boulangeries de Bruxelles. Et il y a des surprises !





Dépenser une petite fortune dans le pain d'une boulangerie huppée n'est pas toujours gage de satisfaction. C'est finalement ce qui ressort d'une nouvelle étude menée par Inter Wine & Dine (IWD) durant les vacances de Noël. L’école d’oenologie a mobilisé ses étudiants âgés de 19 à 30 ans – une tranche d'âge qui consomme énormément de pain, que ce soit entre deux cours à l'université ou au bureau – pour goûter la marchandise. Pains blancs classiques, pains tradition au levain et brioches aux raisins (cramiques) provenant de boulangeries réputées, mais aussi de grandes surfaces comme Colruyt, ont ainsi été évalués à l'aveugle. Leur provenance et leur prix – de 0,89 euro à 3,80 euros la pièce pour du pain blanc – n'ont pas été communiqués aux goûteurs en herbe.

Colruyt surprend, Saint-Aulaye déçoit

Résultat ? Acheter du pain dans un boulangerie très chère ne serait pas synonyme de qualité. Par exemple, Saint-Aulaye, sans conteste la plus chère du lot, révèle deux fois un mauvais rapport qualité-prix (pains blancs et brioches au raisin) et est fidèle à sa réputation une fois (pain tradition). Le Pain Quotidien, Rob et surtout Renard Bakery, affichent, elles, un bon rapport qualité-prix général. Si Colruyt ne peut pas tenir tête aux adresses prestigieuses avec son pain, la grande surface tire son épingle du jeu avec ses viennoiseries : elles sont 2èmes du classement réalisé par les étudiants.





Pain blanc

1. Le Pain Quotidien – « Blanc »

2. Charli – « Grand blanc »

3. Saint-Aulaye – « Pain Saint-Aulaye »

4. Eric Kaiser – « Carré Molière »

5. La Fleur du pain – « Blanc tradition »

6. Rob – « Grand blanc »

7. Solbosch – « Blanc »

8. La Fleur du pain – « Carré rétro »

9. Colruyt – « Pain blanc carré »

Pain tradition

1. Saint-Aulaye – « Pain tourte de meule »

2. Renard Bakery – » Pain rustique »

3. Renard Bakery – « Pavé tradition »

4. Renard Bakery – « Seigle »

5. Le Pain Quotidien – « Levain »

6. Rob – « Recuit »

7. Erik Kaiser – « Boule »

8. Solbosch – « Gris »

Brioche aux raisins

1. Rob

2. Colruyt

3. Renard Bakery

4. Saint-Aulaye

5. Solbosch

6. Charli