Premier élément : le riz. Ce simple féculent que l'ont croit sain est en réalité beaucoup trop riche. Avec un indice glycémique autour de 80 sur 100, le riz est l'un des éléments qui augmente le plus le taux de sucre dans le corps lorsqu'on le consomme. Autrement dit, cet aliment est beaucoup trop riche pour notre corps. Ainsi, deux "rolls" de sushis équivaudraient à 6 tranches de pain ! Et donc, pour une portion normale de huit à dix sushis, on mangerait 60 tranches de pain de mie...

Est-ce le seul problème ? Non ! Car la sauce vinaigrée dans laquelle on trempe le sushi est-elle aussi beaucoup trop sucrée.

Résultat, malgré le poisson cru qui est bon pour la santé, le riz et la sauce vinaigrée sont tellement sucrés que l'abus de sushis augmente les risques d'inflammation, de diabète et de crise cardiaque. Shi on l'avait su...