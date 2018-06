Chaque position dans laquelle vous dormez avec votre partenaire en dit long sur votre relation.

En cuillère : cette position permet d’être proche l’un de l’autre et elle est sécurisante. Elle inspire la confiance pour l’un et la protection pour l’autre. Cette position indique que vous êtes dans une relation épanouie.

Face à Face : le couple a besoin de se voir mais chacun respecte l’intimité de l’autre. Cette position correspond aux couples qui gèrent bien la routine et les problèmes du quotidien.

Entrelacés : ce sont généralement les couples qui vivent dans la passion. Elles s’observent chez les jeunes ou après un rapport intime.

Répartition non équitable : la personne qui prend le plus de place montre qu’elle est dans une position de domination. Inversement, la personne qui occupe un petit espace a peu d’estime d’elle-même et se sent en insécurité.

Dos à dos : cette position signifie danger. Elle montre que quelque chose ne va pas bien. Mais pas toujours, si vous optez pour cette position et que chacun est détendu, vous montrez que la confiance au sein de votre couple est bel et bien présente. Et si vous êtes dos à dos mais que vous vous touchez, vous avez tout simplement envie de contact mais vous avez besoin de votre espace.

Tête sur la poitrine du partenaire : elle est souvent réalisée par les couples avant de s’endormir. Elle montre qui est le dominé ou le dominant dans le couple. Dorénavant vous réfléchirez à deux fois à la position dans laquelle vous vous endormirez.