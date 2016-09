Le photographe qui immortalise l'orgasme des femmes en 15 clichés

Love & Sex

De véritables moments de plaisir captés en noir et blanc...

Nombreux sont les hommes qui rêvent de percer ce mystère qu'est l'orgasme féminin. Parmi eux, le photographe lituanien Albert Pocej. Depuis qu'il a rendu sa série de clichés intimes publique, son nom fait le tour des médias du monde entier. "C'était mon défi personnel de capturer le moment où les femmes atteignent le sommet du plaisir physique. Comment cette idée m'est-elle venue? J'en ai rêvé. Je me suis simplement réveillé et je savais que je devais le faire", raconte-t-il sur le site Boredpanda.

Il s'agit donc de quinze clichés en noir et blanc. Rien de pornographie, ni de vulgaire. Les photos, captées dans des lieux variés (dans les bois, sous une éolienne, sur un piano, etc.), touchent à l'intime et montrent combien les femmes sont différentes.

L'artiste le certifie, rien n'est simulé. Ce sont de véritables orgasmes. Le plus difficile a bien entendu été de trouver les modèles qui acceptent de passer sous l'objectif. "J'ai eu deux types de réponses. Soit on me disait: 'Je n'ai pas assez de courage', soit c'était le silence, ce qui est plutôt clair comme réponse ", explique-t-il. Finalement 20 femmes ont accepté de relever le défi, certaines refusant de poursuivre lorsqu'elles ont appris que c'était pour de vrai.





















Plus d'images sur Facebook.