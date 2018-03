On n'a jamais autant parlé de sexe et, pourtant, le grand public ignore encore la plupart des choses qui concernent le vagin, cet endroit tabou du corps féminin depuis la nuit des temps...





Nina Brochmann et Ellen Stokken Dahl, deux futures médecins norvégiennes, se sont mis en tête d'aborder tous les aspects de l'intimité féminine dans leur livre Les joies d'en bas. Objectif de cette brique : revenir sur l'ensemble des questions (des milliers) qu'elles reçoivent depuis des années via leur blog Le territoire génital (Underlivet). L'idée c'est que rien n'est passé sous silence, rien n'est tabou. Il n'y a pas de question idiote, pas de question qui ne vaille la peine d'être posée ! Ce livre, c'est une manière pour les femmes de (re)découvrir leur sexe, d'apprendre à mieux le/se connaître.

Le saviez-vous ? L'hymen ne "craque" pas

Dans cet ouvrage, on apprend par exemple que l'hymen n'est pas une membrane qui se perce lors d'un premier rapport. " Ce n'est pas un film alimentaire étiré qui craque si on fait un trou ", expliquent-elles. L'hymen est large, robuste, souple et élastique. Chaque hymen possède une forme différente. Certains sont composés de plusieurs petits trous, c'est ce qu'on appelle un hymen criblé, et d'autres sont carrément fermés, c'est-à-dire que le sang ne peut pas s'écouler en cas de règles.

Tiens, tant qu'on parle d'hymen, saviez-vous que toutes les femmes ne saignent pas lors d'un premier rapport? Oui? Mais saviez-vous qu'il y a autant de femmes qui saignent que de femmes qui ne saignent pas? Durant notre adolescence, on nous explique souvent qu'il est "possible que dans certains cas" on ne saigne pas lors d'un rapport. Mais, là, encore il s'agit d'une idée fausse. En réalité, on a presque autant de "chances" de saigner que de chances de ne pas saigner. Selon le Pr Israël Nisang, gynécologue français, 54% des femmes ne saignent pas lors de leur première fois !

Des conseils pour décomplexer

Ce livre totalement décomplexé aborde aussi des questions plus "gênantes", ce genre de questions que l'on n'ose même pas poser à son médecin. Finies les recherches en cachette sur internet, Les joies d'en bas aborde tout ce qui nous turlupine en secret. Est-ce normal d'avoir des secrétions vaginales? Quand faut-il s'inquiéter? Et les odeurs, comment s'en débarrasser? Les femmes peuvent être obsédées par l'idée de "sentir bon". Certaines n'hésitent d'ailleurs pas à prendre des douches vaginales, c'est-à-dire à se laver le sexe en profondeur avec du savon même si ce n'est pas recommandé. Mesdames, rassurez-vous, il est tout à fait normal que votre sexe sente "quelque chose". Il ne faut s'inquiéter que quand les odeurs sont anormales puisqu'elles peuvent être le signe d'infections.

Règles, orgasmes, contraception, MST, fuites urinaires, etc. ; plusieurs pages sont consacrées à chacun des ces sujets qui font partie du quotidien des femmes.

Comment jouir?

En voilà une question qui suscite aussi bien les inquiétudes des femmes que des hommes. Comment faire pour (la faire) jouir? Dans ce livre, vous découvrirez quelques conseils et astuces pour atteindre le nirvana. Et si la position "du chat" était LA clé pour atteindre l'orgasme avec son partenaire à tous les coups? Vous ne connaissez pas? La preuve que le sexe reste encore un territoire bien mystérieux !





>> Les joies d'en bas. Tou sur le sexe féminin", de Nina Brochmann et Ellen Stokken Dahl. Ed. Actes Sud