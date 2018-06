On ne cesse d'énumérer les bienfaits d'une bonne nuit de sommeil sur l'organisme. Mais dormir suffisamment permet aussi de passer plus de temps sous la couette... en compagnie de son partenaire !

Selon Laurie Mintz, thérapeute sexuelle à l'Université de Floride et auteure de l'étude, quelques heures de sommeil supplémentaires auraient un effet positif sur la libido et la qualité des rapports sexuels. Mieux, une bonne partie de jambes en l'air permettrait de mieux dormir. Un cercle vicieux (ou coquin) à ne pas négliger.

Durant des années, la spécialiste a mené des recherches qui l'ont conduite à se rendre compte qu'un mauvais sommeil pouvait avoir un impact sur la vie sexuelle. "Je vois souvent ce phénomène chez les jeunes mamans. Elles ne parviennent pas à avoir un sommeil réparateur parce qu'elles doivent s'occuper de leur bébé durant la nuit. Le manque de sommeil et de sexe est dû au fait qu'elles ont trop à faire et qu'elles sont stressées." Les pères également sont concernés mais dans une moindre mesure. Si les femmes sont plus touchées, c'est simplement une question d'hormones. "Un sommeil insuffisant combiné au stress libère du cortisol. Cette hormone diminue le taux de testostérone. Or, la testostérone joue un rôle majeur dans la vie sexuelle des hommes et des femmes. Comme les hommes ont par nature plus de testostérone que les femmes, ils ressentent moins l'impact de cette diminution."

Que faire?

Selon une précédente étude conduite par l'Université du Michigan, il apparaît qu'une heure de sommeil supplémentaire augmente les chances d'avoir envie d'un rapport sexuel de 14%. Il est également conseillé de dormir au minimum 8h par nuit, même si le besoin de sommeil dépend fortement d'une personne à l'autre. On vous conseille donc de prendre du temps pour vous, d'aller dormir un peu plus tôt pour en tirer les bienfaits le lendemain. Une baisse de libido passagère trouve peut-être tout simplement son explication dans un sommeil de mauvaise qualité.

Le Dr Mintz donne via le Daily Mail quelques conseils supplémentaires pour une vie sexuelle épanouie.

"Il ne faut jamais avoir de relations sexuelles quand vous êtes fatigué(e)". Plutôt que de systématiquement avoir des relations sexuelles avant d'aller dormir, optez pour un autre moment de la journée.

La spécialiste explique également qu'au fil du temps la libido baisse : les femmes en couple depuis longtemps ont moins envie de faire l'amour. Or, la majorité des femmes attendent d'être excitées pour réclamer un rapport. L'experte conseille "d'inverser l'équation". "Une fois que vous aurez entamé les préliminaires vous vous sentirez excitée étant donné que vos hormones se libéreront. Vous vous sentirez bien une fois dans le moment". Un conseil à tester mais toujours sans se forcer.

En tous les cas, commencer par aller dormir plus tôt est déjà une très bonne idée !