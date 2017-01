Pas facile, la vie de maman ? Pas toujours, en effet ! Mais quand il y a non pas un, mais quatre (!) enfants dont il faut s'occuper, cela devient parfois un véritable casse-tête. Demandez donc à Ashley. Cette jeune femme a donné naissance à des quadruplées il y a quelques années. Elle a décidé d'ouvrir une page Facebook avec son mari Tyson pour faire partager leur quotidien, entre rires et moments cocasses.

Sa vidéo postée le 3 janvier est en train de devenir virale. On la voit cachée dans un placard, tentant de manger quelques bonbons au calme. Las ! Ses adorables gamines sont derrière la porte et appellent leur maman. "Papa est parti déneiger l'allée et maman avait désespérément besoin d'un bonbon pour tenir la nuit", dit-elle, face caméra. "Donc, je suis ici, dans un placard, à manger un bonbon. C'est pas bien ? Les enfants ne s'en vont jamais. Ils veulent tout ce que vous avez."

On découvre ensuite... l'une des filles d'Ashley, qui regarde par-dessous la porte pour trouver sa maman. Ou ses sucreries, on ne sait pas trop...