Les bonnes résolutions, généralement, on n’en parle qu’en janvier. Puis à l’approche de l’été. Malheureusement, on les tient peu, par manque de temps, de volonté ou parce qu’on avait évoqué le sujet lors d’une discussion familiale, sans vraiment trop y croire.

La première résolution à adopter, c’est celle qui permet de tenir le cap face aux difficultés que l’on peut rencontrer en arrêtant de fumer, en essayant de perdre du poids ou en osant dire non. Cette résolution est " croire en soi" , en ses capacités, en ses motivations et assumer ses choix. C’est la clé du respect de soi.

Et pour se respecter, on veille aussi à ne pas s’oublier : on prend du temps pour soi, pour se retrouver, se ressourcer, se reposer. Pour mieux revenir et affronter ce que l’année nouvelle mettra sur notre chemin.

Bonne et heureuse année 2017 !

Croire en soi

C’est la résolution sans doute la plus importante pour affronter 2017 avec une énergie débordante: on arrête de se dénigrer, de penser qu’on vaut moins que certaines personnes et on s’investit dans son propre bien-être. On a des qualités (et des défauts). On se focalise dessus et on fait en sorte qu’elles nous mettent en valeur. Quand on croit en soi, les autres croient en nous aussi. L’auto motivation est un moteur important. Cela peut nous aider à décrocher un job, à négocier l’augmentation désirée et à se sentir bien, simplement.

Perdre du poids

Cette bonne résolution figure parmi les résolutions les plus fréquentes. Et les plus bancales. Et pour cause: perdre du poids n’est pas toujours un bon objectif. Il faut se donner un but plus positif et gratifiant comme: se sentir bien dans sa peau. On peut faire du sport (attention parce que l’abonnement pour la salle de sport acheté en début d’année ne sera pas amorti à long terme). Mais il faut surtout, d’abord, prendre soin de soi. Les spécialistes s’accordent à le dire: la privation est mauvaise. “Entamer une cure détox ou un régime basé sur la privation n’est pas bon”, explique Emilie Pinchart, nutritionniste. “Il est important d’avoir un équilibre sur le long terme. Il faut avoir une alimentation équilibrée quotidienne.” On peut, cependant, manger de tout, en quantités restreintes. Et en se faisant plaisir. On peut également faciliter le travail des intestins avec des infusions, comme l’infusion “Ventre plat” de Biover qui promet des effets protecteurs sur l’estomac et régulateurs au niveau intestinal. Exit l’inconfort digestif grâce à la camomille, au fenouil, la menthe, la mélisse et la réglisse (4,09 euros pour la boîte de 20 infusettes).

Surprendre ses proches

On manque souvent de temps pour voir ceux qu’on aime. Ils peuvent être à l’autre bout du monde. Et vous voudriez être un peu plus présent(e) pour eux? Et si vous les surpreniez? Un petit cadeau inattendu livré dans un colis de la poste, une jolie attention (petit-déjeuner au travail…), une carte postale, une lettre, un mail gratifiant, un bon pour un massage, un SMS rigolo, un parfum… Il n’y a pas toujours besoin d’une occasion précise pour faire plaisir à ses proches. Un petit présent, qui prouve qu’on connaît bien l’autre (mère, frère, partenaire, collègue, amie de longe date), est généralement porteur de grand bonheur. La joie, c’est contagieux

Arrêter le temps

S’offrir un instant de détente, ça n’a pas de prix. En méditant une heure, en faisant quelque chose qu’on aime ou en s’offrant un tour du monde des sens en découvrant des massages du monde. On peut même en profiter pour découvrir de nouveaux endroits, comme le centre de beauté, esthétique et spa Mo’Na, à Malines. Un coiffeur est également sur place. (Mo’na, 49 Korenmarkt- Malines. Infos: 015/34 01 30 ou www.mo-na.be)

Arrêter de fumer

Pour arrêter de fumer, il faut de la volonté personnelle. Et parfois un petit peu d’aide. Le soutien et les conseils d’un tabacologue peuvent parfois s’avérer utiles et motivants. Dès le 1er janvier 2017, les personnes qui veulent arrêter de fumer et se font aider par un tabacologue ne paieront plus que le ticket modérateur, après remboursement de l’assurance maladie.