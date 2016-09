5 choses à savoir sur la barbe

Magazine

En cette journée mondiale de la barbe, voici 5 informations insolites à connaître sur cet attribut pileux.

Tinder for Beards

Un réseau social pour rencontrer un barbu, ça existe. Qu'elle soit longue, légèrement apparente, fournie, ou carrément sculptée, Bristlr se consacre à tous les amateurs de barbe, « ceux qui en portent et ceux qui veulent en caresser », comme on peut lire sur le site internet. Le concept cartonne aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, mais également en Hollande. Bristlr est ouvert à tous, aux femmes, aux hommes, à toutes les orientations sexuelles, du moment que les personnes qui s'inscrivent portent la barbe ou adorent les gens qui en ont une.





Un village rien que pour les barbus

A Dönskborg en Suède, les non-barbus sont bannis de la ville... Juste le temps de la journée mondiale de la barbe, rassurez-vous !

Un vieux métier qui revient à la mode

Le métier de barbier date du Moyen-Age : à l'époque, il était à la fois bandagiste, arracheur de dents et se chargeait de petites chirurgies en plus des soins capillaires. Des barber shop nouvelle génération éclosent en Belgique. A Bruxelles, on file chez Bayer & Bayer. Musique, barbe et whisky au programme (Bayer & Bayer, rue Joseph Stevens 35 - 1000 Bruxelles. T. 02 502 04 99. Du lundi au samedi de 10h à 19h www.bayerbayer.be )





La barbe, un antiseptique ?

Les études se suivent et ... se contredisent. L'an dernier, une analyse scientifique enflammait la toile à propos du fait qu'embrasser un barbu équivalait presque à embrasser la cuvette des toilettes. Miam... Selon des recherches plus anciennes, c'est totalement l'inverse. Les bactéries présentes dans la barbe posséderaient un effet antibiotique. Un microbiologiste de l'Université College de Londres a déniché un bon paquet de bactéries dans les barbes, une centaine environ. Mais sa trouvaille intéressante, c'est sans doute un microbe tueur de mauvaises bactéries du nom de staphylococcus epidermidis. Rien ne lui résiste, pas même les bactéries qui se familiarisent avec les antibiotiques.

L'amant idéal est drôle et barbu

Et il s'appelle Leonardo DiCaprio...