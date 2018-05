Des galeries qui aboutissent à des crayères hautes comme des cathédrales, des millions de bouteilles stockées dans la fraîcheur humide et constante des 8 km de caves de Ruinart : les crayères de cette maison de champagne sont inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2015, elles inspirent comme jamais les artistes et marquent ses visiteurs. Pour la série "Dans le secret des lieux", LaLibre.be vous y emmène, à 40 m sous terre, à la rencontre du vin de mousse et des âmes qui y ont... vécu.