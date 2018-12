grande opportunité" qui va de pair avec un " grand engagement". Décrocher un contrat de 12 mois, au tarif de 7.500 euros par mois, frais de déplacements, d'hôtel, de restaurants compris, ça vous tente? Une famille britannique, qui désire rester anonyme, a publié une offre d'emploi sur un site de réservation de photographes . Le deal? Une "" qui va de pair avec un "".





Soit, capturer les plus beaux clichés de la famille, 10 heures par jour, et dans les quatre coins du monde (aux Maldives, à Rio de Janeiro ou dans les Alpes). Si l'offre peut sembler fantasmagorique, elle n'est pas sans posséder des inconvénients. Il faudra notamment être prêt à voyager et être disponible selon l'agenda familial (parfois du jour au lendemain). Les voyages dureront maximum trois mois et vous ne jouirez parfois que de quelques jours de répit entre chaque séjour.





Pour description, le rédacteur de l'annonce a inscrit ceci: " Nous nous rendons en Europe, en Amérique, en Amérique du Sud et en Australie, où nous possédons des maisons de vacances et d'autres maisons. Le photographe nous accompagne aux courses de F1 à Monaco et Abou Dhabi, nous accompagne aux Maldives, au carnaval de Rio de Janeiro et passe des vacances de ski à Val d'Isère en France."





Mais, vous l'aurez deviné, cette annonce ne s'adresse pas à n'importe qui. Pour décrocher le job, il faudra justifier une expérience de cinq ans dans la photographie "Lifestyle". Ceux dont le CV attirera l'attention de leur futur "employeur" auront droit à un contrôle très strict de leurs antécédents.