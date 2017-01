Paye ton couple , P aye ton taf , P aye ton journal ou P aye ta robe sont autant d'initiatives par et pour les femmes ou l'on peut lire des témoignages édifiants. Parce que, oui, le sexisme est un fléau quotidien. Des réflexions, généralement prononcées par les hommes, discriminent les femmes en fonction de leur sexe. Les hommes ne s'en rendent pas toujours compte ou font passer leurs paroles sexistes pour de simples blagues "pas bien graves". Il n'en reste pas moins que toutes les femmes ont un jour ou l'autre dû supporter une remarque sexiste et c'est loin d'être normal. Dénoncer ce phénomène de manière publique est un premier pas dans sa reconnaissance.





Comme l'explique Paye ton taf, au travail, une femme sera souvent jugée sur son physique. Les hommes parleront d'elles comme d'un bout de viande ou jugeront de ses capacités professionnelles en se basant sur l'idée qu'ils se font de sa beauté. C'est bien connu, une jolie fille n'a rien dans la tête, voyons!





Les femmes sont, à diplôme égal, encore souvent désavantagées par rapport à un homme une fois qu'il s'agit d'occuper les hautes fonctions. Et donc, bien sûr, dès qu'un homme fait face à ce cas de figure plutôt rare, il ne peut s'empêcher de faire une vanne ou de se poser des questions.

"Et ça ne les dérange pas vos gars d'être dirigés par une femme?" par un client s'étonnant qu'une femme puisse gérer une équipe de 7 hommes.

"Il vaut mieux en avoir une entre les jambes pour manager une équipe" , affirme un collègue dans une réunion de manager à Toulouse.





Mais ce qui est encore plus dur c'est quand les violences verbales viennent de l'être aimé. Certains hommes néfastes ont le besoin de rabaisser l'autre pour se sentir exister. Ce type de personne est à fuir de toute urgence. Ils ne vous amèneront jamais rien de bon et vous feront perdre toute confiance en vous. C'est ce que dénonce Paye ton couple.





"De toute façon tu sais bien qu'entre nous il n'y en a qu'un d'intelligent. Tu n'aurais pas de seconde session si tu l'étais" , mon ex, alors que j'avais des examens à repasser en août et que je lui faisais part de ma peur. Il m'a quittée quelques jours plus tard.

"Heureusement que je t'ai épousée, sinon qui aurait voulu de toi?".





Sans compter les hommes qui mettent la pression à leurs copines afin qu'elles fassent l'amour avec eux. Dans leur esprit, des menaces valent mieux qu'une bonne discussion... Une femme qui n'a pas envie de sexe n'est pas une femme "chiante", c'est simplement quelqu'un qui n'est peut-être pas épanouie dans sa relation ou quelqu'un qui a le droit de dire non parce qu'elle n'est pas au service de son homme dès que celui-ci le désire.

"Allez même si t'as pas envie tu pourrais faire un effort moi j'ai envie là, sois pas égoïste" , mon ex quand je n'avais pas envie de coucher avec, il m'a eue plus d'une fois à l'usure pour qu'il me laisse tranquille. Je suis restée 6 ans avec.

" Un soir mon ex qui est complètement bourré me rejoint dans le lit alors que je dors déjà à moitié. Il se colle à moi et je lui dit que je n'ai pas envie. Donc il insiste et me force la main. C'est arrivé 3 ou 4 fois en 6 ans (dont une en me plaquant sur le mur de mon côté du lit et m'étranglant à moitié.) ". Je ne savais pas qu'un mec pouvait violer la personne avec qui il était en couple. Avec quelques années de plus et le recul, à présent je sais.