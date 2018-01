Le Federal Bureau of Investigation est devenu l'une des agences les plus célèbres du monde. Pourtant, à ses débuts, l'institution était limitée et certaines la considéraient comme inutile.





D'une idée de Bonaparte aux dossiers secrets de J. Edgar Hoover : pour la série "Il était une fois, la rédaction de LaLibre.be vous invite à découvrir la grande Histoire du FBI.