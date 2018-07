Les nuits sont chaudes, les températures sont de minimum 15°C : impossible de bien dormir. Et pourtant, on sait combien une bonne nuit peut être réparatrice. La solution à ce problème réside peut-être dans la tenue à revêtir pour combattre cette chaleur. Elle est simple et économique : dormir nu. Les bienfaits que peut apporter la nudité durant le sommeil sont nombreux.

Le premier concerne le couple. Dormir nu est bon pour la relation conjugale, tant sexuellement que pour l’intimité du couple. "Être nu permet en effet un rapprochement (sexuel ou pas) plus facile entre les deux partenaires. Ce dernier peut augmenter le désir sexuel", explique Aurélie Chamoy, licenciée en sexologie. "Car comme on le sait, les hommes sont principalement excités par les stimuli visuels." Et donc voir sa ou son partenaire nu(e) l’émoustillera davantage.

Au-delà du côté sexuel, le contact peau contre peau facilite la sensualité et l’intimité au sein du couple. "Et ce contact de chair contre chair permet également de libérer l’hormone dite ‘du bonheur et de l’attachement’, appelée l’ocytocine", poursuit Aurélie Chamoy. Être directement nu toute la nuit pourrait éviter le scénario du "non pas ce soir, j’ai trop chaud".

Et les avantages de dormir nu ne sont pas uniquement pour les couples mais pour tout le monde. D’un point de vue pratique, pas besoin de passer du temps dans sa garde-robe pour choisir un joli pyjama. Il suffit de sortir de sa douche et de se glisser sous les draps. Pareil pour le matin, quelques minutes sont gagnées pour rêvasser plus longtemps au lit.

Dormir dans la tenue d’Adam et Eve permet de diminuer la température du corps et donc d’éviter la transpiration. Être nu est donc plus hygiénique que de passer la nuit en pyjama. En effet la prolifération des bactéries au niveau des parties intimes, des aisselles et des plis cutanés se fait plus facilement dans des milieux chauds et humides. Ces bactéries ne s’échappent pas et restent coincées dans nos draps jusqu’à la prochaine lessive. Cela permettrait de diminuer les mycoses vaginales pour les femmes. Et pour les hommes, être dans un environnement plus frais serait mieux pour la santé de leurs testicules et entraînerait une meilleure qualité de leur sperme.

Ne rien porter pour dormir, évite aussi d’avoir une étiquette qui gratte, un boxer trop serré ou des bretelles qui tombent. Vous vous sentirez totalement libre de vos mouvements et votre sommeil sera plus tranquille mais surtout l’endormissement sera plus rapide.

Si vous avez trop chaud la nuit, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire. Vous dénuder !