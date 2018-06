Plus d'excuse, voici ci-dessous les paroles de l'hymne national de la Belgique !





Ô Belgique, ô mère, chérie,

A toi nos cœurs, à toi nos bras!

A toi notre sang, ô Patrie!

Nous le jurons tous tu vivras!

Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle:

Le Roi, la Loi, la Liberté!

Le Roi, la Loi, la Liberté!

Le Roi, la Loi, la Liberté!





En flamand:

O dierbaar België

O heilig land der vaad'ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Bloei, o land, in eendracht niet te breken;

Wees immer u zelf en ongeknecht,

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht.





En allemand:

O Belgien, o teure Mutter, Dir gehören

unsere Herzen, unsere Arme!

Dir gehört unser Blut, Vaterland!

Alle schwören wir Dir: Du wirst leben!

Gross und schön wirst Du immer leben

und der Wahlspruch Deiner

unverbrüchlichen Einheit wird heißen:

Für König, Recht und Freiheit!