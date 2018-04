Vous commencez à réserver vos vacances et vous y voyez déjà alors que vous êtes bloqué au travail pour quelques semaines ? Jacqui Kenny a trouvé de quoi vous faire patienter. Agoraphobe, elle s'échappe de son quotidien via Google Street View et nous partage ses clichés souvenir.

"L'agoraphobie et l'anxiété limitent ma capacité de voyager. J'ai donc trouvé un autre moyen pour voir le monde. #GoogleStreetView", indique-t-elle su Instagram. Son moyen d'expression a déjà séduit presque 100.000 personnes sur le réseau social et s'est exposé à New York.

Ses photos sont agrémentées de légendes à propos des endroits qu'elle a "visités". Des piscines au milieu de la rue au Pérou, des cactus d'Arizona, des voitures abandonnées au pied des montagnes chiliennes : les clichés partagent un même sens de l'esthétique. La lumière et les ombres jouent un rôle primordial dans les compositions de la "photographe".

Google a remis en contexte certaines des photos publiées sur le compte Instagram streetview.portraits, dont le cliché de cet arbre abritant du soleil un petit garçon, pris au Sénégal.