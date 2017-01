Cela paraît irréel mais c'est pourtant bien vrai. Un matin, Nicola Thorp, une jeune Britannique de 27 ans, a refusé comme l'exigeait son agence de recrutement de porter des talons hauts pour se rendre sur son lieu de travail. Cela lui a valu d'être licenciée sans indemnité.

Ni une ni deux, la jeune femme a lancé une pétition sur le site du Parlement britannique, une initiative qui a déjà reçu plus de 152.000 signatures, pour dénoncer des codes vestimentaires jugés sexistes.

Les exigences de l'agence de recrutement étaient particulièrement précises : les femmes doivent porter des talons de 5 à 10 centimètres et des collants non opaques, elles doivent être maquillées et se repoudrer le nez régulièrement. Et, dernier détail stipulé dans ce règlement notoirement sexiste : les racines des cheveux ne doivent pas être visible en cas de chevelure teinte.

Un débat national

Le débat lancé par la jeune femme est remonté aux oreilles des parlementaires britanniques qui ont ont mené une enquête sur les obligations vestimentaires au travail.

Leurs conclusions rendues ce mercredi font état de pratiques sexistes dans certaines entreprises où des femmes sont contraintes de porter des talons hauts alors même qu'elles sont debout une grande partie de la journée et que ce type de chaussures provoquent des douleurs et des problèmes de santé.

Le droit britannique stipule que les obligations vestimentaires doivent être similaires pour les hommes et les femmes mais les entorses à cette réglementation sont nombreuses dans l'hôtellerie, le tourisme, les agences d'intérim, les services de réception et le commerce de détail, dit le rapport.

L'enquête note aussi que cette discrimination touche en priorité des femmes jeunes, occupant des emplois précaires et peu rémunérateurs.