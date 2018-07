Aujourd'hui, on se bouge avec notre coach fitness ! Voici sa leçon de TABATA. Un TABATA c’est une suite d’exercices exécutés durant 20 secondes avec 10 secondes de repos entre chaque ! On peut ajouter le nombre d’exercices que l’on désire en fonction de l’endurance.

Conseils: munissez-vous d’un chrono ! Refaire le circuit 3 fois pour commencer.

Burpees. Position de départ debout, descendre en planche en passant par un squat et remonter. Importance de la cadence et du gainage lors de cet exercice afin de protéger votre dos.

Switch Climbers. En position de planche, sur les mains, poser un pied à côté de la main et alterner dans un léger saut tout en restant en planche ! Gainage et cadence à nouveau !

Side Jacks. Position de départ en planche sur les mains sur votre tapis, sauter ensuite pieds joints d’un côté à l’autre de votre tapis, le but est d’aller le plus loin possible de chaque côté.





Ces dernières semaines, notre coach vous a montré 4 séries de plusieurs exercices de renforcement musculaire. Vous pouvez maintenant faire votre propre mix parmi ces 15 exercices pour faire un enchaînement dynamique et bénéfique.





*Ces exercices s'adressent aux personnes ne souffrant pas de maux de dos réguliers. Attention à ne pas oublier de s’échauffer avant les exercices et à bien s’hydrater.