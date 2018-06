Cette semaine, Véroniquefait le focus sur ces "fameux" abdos. Suivez-là tous les jours jusqu'à l'été et vous verrez la différence !





Attention : ces exercices demandent une conscience constante de vos muscles profonds. On engage le périnée, le transverse et on expire à l’effort. L’important est de protéger vos organes et votre dos, d’où l’importance de ces règles lors de la réalisation de tout exercice. Si vous souffrez du dos, lors des exercices où les pieds sont levés, il suffit de les poser.





Russian twist avec poids. En position assise sur le sol, jambes croisées et pieds levés, prendre le poids en main et faire une rotation de gauche à droite en posant le poids au sol. Regarder où on va. Travail des obliques. 4 séries de 30.

Single leg stretch. Couchée sur le dos et les jambes en position de chaise renversée, à l’expiration, tendre une jambe au sol et tendre les bras à hauteur des joues. Inspirer pour revenir en position initiale et recommencer avec l’autre jambe. 3 séries de 10.

>> Attention : si vous souffrez du dos, ne montez qu’une jambe en chaise renversée et ne travaillez qu’une jambe à la fois.

Roll-up. Départ en position assise, on expire pour descendre tout en douceur et en fluidité, on inspire en position couchée et on expire pour remonter. 10 répétitions

V Lift. Position de départ assise avec les jambes pliées et levées du sol. A l’expiration ouvrir les bras et tendre les jambes le plus à la verticale possible. 2 séries de 10





Ces dernières semaines, notre coach vous a montré 3 séries de 4 exercices de renforcement musculaire. Vous pouvez maintenant mélanger ces exercices avec les nouveaux, en choisir un au début puis deux, puis trois et quatre pour faire un enchaînement dynamique et bénéfique.

*Ces exercices s'adressent aux personnes ne souffrant pas de maux de dos réguliers. Attention à ne pas oublier de s’échauffer avant les exercices et à bien s’hydrater.