Magazine Véronique est coach sportive et santé. Toutes les semaines jusqu'aux vacances, elle vous donne des conseils et vous montre les bons mouvements pour vous sentir... bien dans vos tongs et votre corps ! Cette semaine, Véronique aborde des exercices pour tonifier et galber ses jambes et ses fesses. Suivez-là tous les jours jusqu'à l'été et vous verrez la différence.





Mais avant de vous y mettre en regardant la vidéo en boucle (mais si, mais si !), voici quelques petits prérequis et conseils pour bien commencer*.





Squats: Ouverture des jambes à la largeur du bassin, on descend tout en gardant le dos droit. Comme si vous vouliez vous asseoir sur un banc. Sans pencher le corps vers l’avant. Ce sont vos genoux qui plient et non votre dos! On contracte les fessiers, les abdos et les cuisses pour remonter.

Fentes arrières avec lever de genou: Ecarter les jambes suffisent afin de pouvoir descendre avec les deux genoux à angle droit. Gardez votre équilibre et le dos droit tout en contractant vos abdominaux. On descend en fente et on remonte et on lève la jambe.

Kicks: Pour effectuer cet exercice, il vous faut un bon gainage et un bon équilibre, donc on contracte les abdominaux et vous allez lever votre jambe sur le côté en penchant légèrement votre corps du côté opposé. On repose la jambe et on recommence. Ce sont des kicks et pas de la danse classique !

Shoulder bridge avec poids: Vous posez vos pieds sur une surface de plus ou moins, 40-50 cm de haut. Le dos est posé sur le sol. Vous tenez votre poids (ou des bouteilles) avec les deux mains. A chaque expiration vous allez contracter les fessiers pour monter les fesses et tendre les bras au dessus de la poitrine. On inspire pour redescendre en relâchant les fessiers. Attention de bien gainer en core une fois afin de bien protéger votre dos.





Ces dernières semaines, notre coach vous a montré 4 exercices de gainage et 4 exercices pour les bras. Vous pouvez maintenant mélanger ces exercices avec les nouveaux, en choisir un au début puis deux, puis trois et quatre pour faire un enchaînement dynamique et bénéfique.

>> Plus d'infos et des recettes sur la page Facebook de Véronique

*Ces exercices s'adressent aux personnes ne souffrant pas de maux de dos réguliers. Attention à ne pas oublier de s’échauffer avant les exercices et à bien s’hydrater.