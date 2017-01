Une vidéo beauté qui semble tout à fait banale... et pourtant, au fur et à mesure des séquences, elle glace les internautes. La réalité est tout autre.

En novembre dernier, une vidéo a fait scandale au Maroc. A l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, la chaîne 2M diffusait un tutoriel maquillage destiné aux femmes battues. Il s'agissait d'apprendre à bien camoufler bleus et blessures sur son visage. Pour répondre à cette vidéo choquante, un nouveau tuto vient d'être diffusé sur le site marocain ENTI...

La pétillante Inès ne semble pas différente des autres blogueuses beauté. Souriante et toute pomponnée, elle débute sa vidéo par le traditionnel "salut les filles, j'espère que vous allez bien". Ensuite, elle explique comment réaliser au mieux un geste important en fin de journée : se démaquiller. Un tuto somme toute banal, sauf qu'au fur et à mesure que la jeune fille passe le coton sur son visage, les ecchymoses apparaissent partout, sur les pommettes, sur la mâchoire, sous les yeux. La musique a changé et sous la vidéo, on peut lire : " Ne maquillez pas la violence. Dénoncez là ! ". Car, selon Humans Rights Watch, six femmes sur dix sont victimes de violences conjugales au Maroc. A l'heure actuelle, aucune loi ne protège les Marocaines de ce terrible fléau.